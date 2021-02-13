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NASA公布2022太空任務　台裔林其兒擔任指揮官！再飛國際太空站

▲▼ 林其兒,Kjell N. Lindgren 。（圖／翻攝自NASA官網）

▲台裔美籍太空人林其兒（Kjell N. Lindgren）出生於台北市。（圖／翻攝自NASA官網）

記者詹雅婷／綜合報導

美國太空總署（NASA）13日公布2022年SpaceX太空任務「Crew-4」名單，搭乘飛龍號前往國際太空站換班，值得關注的是，其中一人正是在台灣台北是出生的台裔美籍太空人林其兒（Kjell N. Lindgren），擔任太空船指揮官（spacecraft commander），這將是他第2次進入太空。

NASA表示，此趟任務將於2022年啟動，自佛州甘迺迪太空中心（KSC）39號發射台搭乘飛龍號太空船（Crew Dragon）升空，太空船指揮官林其兒與擔任駕駛員的另名太空人海因斯（Bob Hines），前往國際太空站做長時間停留。

此次任務將是林其兒第2次進入太空，他曾於2015年參與遠征「44/45」任務，當時也進入國際太空站，在太空站待上141天，同年12月11日返回地球。

▲ 林其兒母親為台灣人，父親為瑞典人。（圖／翻攝自NASA官網）

值得一提的是，他是史上首位在台灣出生的太空人，1973年1月23日在台北市出生，母親為台灣人、父親為瑞典人，在英國度過童年，接著到美國維吉尼亞州完成高中學業，隨後考進美國空軍學院，主修生物、副修中文，1996年取得碩士學位，2002年取得科羅拉多州立大學醫學系畢業取得醫學士學位，2007年取得德州大學醫學分部公共衛生碩士學位，翌年完成太空醫學住院醫師訓練。

2009年，林其兒成為美國太空總署太空人，曾任「STS-130」太空梭任務航空軍醫；到了2020年12月，他入選NASA「阿提米絲」（Artemis）登月計畫的其中一員。

依據新聞稿，攜手林其兒一同進入太空的海因斯將首次進入太空，他在2017年成為美國太空總署太空人，畢業於波士頓大學航空太空工程學學士學位，隨後取得阿拉巴馬大學航空太空工程學碩士學位，曾擔任美國聯邦航空總署飛行測試機師，並在NASA所屬的詹森太空中心（Johnson Space Center）擔任研究飛行員。

►首位台裔太空人將上月球！　49歲林其兒入選NASA「登月計畫」

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