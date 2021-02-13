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華爾街日報：中方拒交「新冠患者原始病歷」提供WHO調查

▲▼世界衛生組織（WHO）的專家小組記者會。（圖／路透）

▲世界衛生組織（WHO）專家小組本周結束為期1個月的疫源調查，並且召開記者會。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國《華爾街日報》引述世界衛生組織（WHO）疫源調查小組成員說法報導，中國拒絕向WHO提供疫情初期、也就是2019年12月以前的患者原始病歷與資料，僅交出經過彙整、分析與總結的數據，雙方為此發生激烈爭執。

中國衛健委針對本次疫源調查表示，相關部門已針對233間醫療院所的醫療紀錄實施回顧性研究，也針對血液樣本實施抗體檢測，但未發現新冠病毒2019年12月前在武漢傳播的任何證據。

但據WHO專家說法，武漢出現疫情的2個月前，中國中部就有約90名住院患者症狀類似新冠肺炎，但當局1年多後才實施抗體檢測，此時抗體可能已減少至無法偵測的程度，因此結果皆為陰性。由於錯過時機，研究者無法確定這些人是否確診。

▲▼WHO專家小組抵達武漢市華南海鮮市場，為疫情爆發後調查小組首次進入首波群聚感染點。（圖／路透）

▲WHO專家小組抵達武漢市華南海鮮市場，為疫情爆發後調查小組首次進入首波群聚感染點。（圖／路透）

WHO小組指出，各成員國通常會以匿名方式提供原始病歷，以利調查人員檢視所有關聯與細節，這也是流行病學調查標準程序。但是，中方拒絕提供武漢2019年12月時174名患者的原始病歷，專家小組也因此無法確認病毒來源、在武漢擴散的時間與地點。

WHO專家、澳洲微生物學家與傳染病學家德懷爾（Dominic Dwyer）指出，此舉使得專家「對於數據的詮釋變得更加侷限」，雙方甚至為此發生「激烈討論」（heated discussions），直到小組本周離開武漢時，對於是否提供原始病歷仍未達成共識。

根據德懷爾說法，中方一開始宣稱，中國醫院通常不會儲存呼吸道疾病患者的樣本，最後僅提供1間兒童醫院與1間綜合性醫院2019年12月前的流感監測數據；中方還說，除非特殊法律情況，否則無法針對血庫內的樣本進行回顧性檢測。他指出，雖然後者是多國普遍政策，但「這不能阻止人們透過合宜倫理向監管機構申請研究，因為這顯然是一個具有公衛重要性的疾病。我不知道是否涉及政治或法律壓力。但我認為這是應該要做的事情。」

▲▼WHO專家小組在武漢針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）進行調研。（圖／路透）

▲WHO專家小組在武漢進行疫源調查。（圖／路透）

丹麥傳染病學家費舍爾（Thea Fischer）談到WHO與中方的「激烈討論」時說，雙方人員的「情緒有時真的非常激烈」。她坦承在中方提供的資料中沒有發現任何矛盾之處，但由於未能看見原始資料，也無法進行更深入的分析，「我是一名科學家，我相信數據。我相近基於數據提出的文件證據，而不只是別人告訴我的事情」。

荷蘭病毒學家古柏曼斯（Marion Koopmans）說，中方已經動員數個機構與上百名調查人員實施廣泛研究，雖然WHO小組時間有限，但也可以之後再嘗試取得原始病歷。但她也透露，專家小組原本試圖取得中國中部2019年年底的汙水樣本，確認是否能夠偵測到新冠病毒，卻被中方告知，相關樣本已經按照規定在1個月後被丟棄。

▲▼世界衛生組織（WHO）的專家小組。（圖／路透）

▲WHO專家小組認為，新冠病毒最可能透過動物感染人類。（圖／路透）

WHO小組主席班巴瑞克（Peter Ben Embarek）於9日表示，新冠病毒最可能透過動物感染人類，而非實驗室意外，也有機會透過冷凍食品輸入中國。北京對此結論表示支持，並呼籲美國等國邀請WHO前往當地執行類似調查。但華府仍認為，新冠病毒的來源就在中國，呼籲北京提高透明度。

WHO秘書長譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於11日強調「所有假說都尚無定論，需要進一步研究」。他隔日表示，本次調查的摘要報告可望下周發布，完整版計畫在未來幾周出版。

中國衛健委與外交部目前尚未回應此報導。

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