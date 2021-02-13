　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

慧眼看天下／金牛年 投資市場你不可不知的訊息(四)


新聞節目中心／綜合報導

經過2020年的風風雨雨，世界經濟又開始朝向復甦轉動，儘管速度緩慢，但是動起來了就有跑的可能，所以積極的投資人千萬不要輕忽這一段佈局的好時機，尤其面對美元走弱、很多國家目前仍處於零利率或負利率的時期，所以儘早佈局，才能擴大獲利空間，《慧眼看天下》就以放眼全球佈局為目標，邀請專家學者來節目中分享投資心法，對於想賺錢的觀眾朋友來說，是不能錯過的精彩內容。

▲▼ 美元翻揚訊息（圖／慧眼看天下）

以股市表現來說，美股當然是很多人的首選，但是亞股、歐股、新興股市，受惠美元走弱的關係，仍然有不少藏在砂礫中的寶石，等待投資人前進挖寶，像是印度股市，台灣投資人比較少認識，但是印度今年在美國的加持下，預料表現應該不差，尤其總理莫迪想取代中國大陸成為「世界工廠」的決心表現的十分堅定，近期跟中國大陸在疫苗外交上互相較勁，也有一些進展，所以有興趣的投資人，倒是可以花點心思留意印度股市的表現。

至於中國大陸的經濟表現，雖然在去年是最早受到疫情衝擊的地區，但是站起來的速度也是全球之冠，所以股市的表現也是萬眾矚目，其中電動車搭上全球環保議題，有人預料中國大陸的電動車市場會出現大噴發的現象，但目前受到車用晶片大缺貨的影響，有分析認為中國大陸是最早受傷的地區，因為減產數量第一季最多的地區就被預估是落在中國大陸，不過中國大陸自己內部的評估有些跟國外分析不同，他們認為短期受到震盪是在所難免，但是第二季開始，就會甩開缺貨問題，朝向正常步調運作，有佈局中國大陸股市的投資人，在訊息紛亂的時候，建議多查閱國外不同地區的報導，交叉看待投資標的，才有可能看清楚投資風險，不過以總體來說，專家還是頗看好中國大陸的股市表現。要是擔心中國大陸的政情，選擇從香港股市投資中國大陸產業，以去年的表現來看，也是一個可以迂迴操作的空間，有興趣的投資人可以多看看不同的投資管道。

▲▼股市漲幅。（圖／慧眼看天下）

至於小資族，專家認為一定要養成定期定額投資的習慣，雖然金額小，但是以複利跟長遠投資績效來看，定期定額是一種聚沙成塔的概念，只要投資標的是正確的，以複利的觀點，時間會帶來的經濟效益絕對會讓投資人驚艷，當然審慎評估投資標的依然是必要做的功課，終究投資會有風險，如果需要獲知更多訊息，過年期間，不妨花半個小時的時間，收看或收聽《慧眼看天下》，也許您會發現更多投資訊息。

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

疫苗商機三兆元市場卡位戰動起來 倫敦"變種病毒"引爆末日恐慌 超市肉品.衛生紙貨架搶購一空!

《熱門影音推薦》

投資人注意! 引擎時代結束? 電動車夯十年 傳統車廠還能不能投資?要投資車廠?電池?充電設備?還是AI服務? 最關鍵的投資分析 金牛年請準備上車

全球"危險依賴"台積電晶片? 美日砸錢爭邀設廠! 拜登上台攜手葉倫印鈔票救美國 美國經濟好兩年就要還債?!

掰了倒楣鼠迎金牛年 年後投資怎麼選? 半導體會繼續紅? 投資美國結束時鐘啟動? -慧眼看天下2021.02.06"影響農曆年後投資的國際大事"專題promo

▼更多內容，加入ET臉書粉專、Youtube頻道訂閱，也可以看得到《慧眼看天下》節目喔！
慧眼看天下第128集顯圖

★Today is my day★
Apple
Spotify
SoundOn
KKBOX
Google

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

ET快訊
國道1968APP塞爆當機　一堆人塞路上崩潰..高公局回應了
宥勝老婆「有很多外來誘惑找上他」　認多次起爭執
快訊／今無新增確診　18天後再見+0
百萬「美女襄理」收大鵰照！3特徵揪噁男竟反遭出征

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她染新冠「手指發黑」截肢　醫揭病毒猛攻血管！震撼照曝光

升旗典禮竟成「國歌地獄」　學校超狠用分貝計監控！太小聲就重來

南韓最高齡慰安婦病逝！享壽98歲...「死亡倒數」僅剩15名倖存者

慧眼看天下／金牛年 投資市場你不可不知的訊息(四)

英國撤中國環球電視網執照　德國跟進停播

南韓新冠增362人確診！政府「鬆綁」防疫措施...餐廳開到晚間10時

23歲嫩媽染疫！擠奶驚見「綠色乳汁」嚇壞　醫師剖析原因

助她談分手…竟直擊「交疊激戰男友」搞車震！他躲後車廂超崩潰

英神秘「死人島」遍地屍骨！距倫敦僅65公里　起因竟是200人船難

被退學不敢說…他計畫3年畢典前「割喉」殺全家！PO血屍照嚇壞網

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

畫面曝光！目睹父神明桌前「狠甩阿公4巴掌」兒揭惡行罵：沒用男人

波多野結衣「顏面神經麻痺」！痛哭全面停工　嘴角歪斜左眼閉不上

水獺慶3歲生日！狂嗑生魚片蛋糕「小手抓肉肉」暴風進食模樣萌翻

放飯時間！奴才醒來先上廁所　貪吃貓「咬褲頭繩」急催促：餓了

她染新冠「手指發黑」截肢　醫揭病毒猛攻血管！震撼照曝光

升旗典禮竟成「國歌地獄」　學校超狠用分貝計監控！太小聲就重來

南韓最高齡慰安婦病逝！享壽98歲...「死亡倒數」僅剩15名倖存者

慧眼看天下／金牛年 投資市場你不可不知的訊息(四)

英國撤中國環球電視網執照　德國跟進停播

南韓新冠增362人確診！政府「鬆綁」防疫措施...餐廳開到晚間10時

23歲嫩媽染疫！擠奶驚見「綠色乳汁」嚇壞　醫師剖析原因

助她談分手…竟直擊「交疊激戰男友」搞車震！他躲後車廂超崩潰

英神秘「死人島」遍地屍骨！距倫敦僅65公里　起因竟是200人船難

被退學不敢說…他計畫3年畢典前「割喉」殺全家！PO血屍照嚇壞網

5G手機大評比！　最高CP值手機看這裡

薩摩耶掉毛量多到崩潰！　她靈機一動...收集做成可愛狗毛靴

婆婆：過年不能回娘家！女模聽完2原因「把我當僕人是嗎」霸氣回擊

王定宇列3點開嗆馬英九　馬辦：涉及誹謗「請承擔法律責任」

至少犧牲7隻鴨子！　「羽絨外套」保暖秘密曝光

苗栗市降車禍事故率　竟是砸471萬建「金龍」抗煞

那些崩潰房東！租客自殺「破門已發黑」　屋淪凶宅…兒要賠187萬

「資料讀取中」國道1968APP塞爆　高公局回應了

俏女警巧手繪Q版LINE貼圖！　16款「牛牛造型」可愛逗趣

張忠謀帶頭買！全台熱銷豪宅月賣1戶以上　挑戰天花板價

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

國際熱門新聞

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

女工瞬間被拖進絞肉機！上半身遭輾爆

正妹花「2小時4300元」租男友！一見面就嚇歪

校長誘姦14歲少女！校內逞慾「放學還要電愛」

奧姆真理教持毒氣恐攻東京地鐵　60秒6300人死傷

23歲人妻養10嬰不過癮　立志當105寶媽

割喉殺19歲舞女　她鮮血直噴慘死

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

舅舅遺骨慘做成「人體吉他」！他解釋：是致敬

躲後車廂助談分手　他目睹車震崩潰

他買新冠確診口水　加料給老闆喝

她兩頰割成小丑詭笑　還遭腰斬曝屍

廂型車加油突然爆炸　疑因「滑手機」起火

更多熱門

相關新聞

熱錢還沒走 台灣股市紅通通？

熱錢還沒走 台灣股市紅通通？

2020年被時代雜誌認為是最糟糕的一年，可是在東方有句成語「否極泰來」，非常適合在金牛年裡跟想要賺錢的投資人一起共勉。受到美元走弱，許多國家貨幣政策被逼必須印鈔來應戰，既然熱錢擋不住，放在銀行又生不了利息，不少投資人開始選擇錢進投資市場，在這波混戰裡，投資人做好功課了嗎？

Apple Car合作夥伴到底是誰？　這2家企業呼聲高

Apple Car合作夥伴到底是誰？　這2家企業呼聲高

沒買台積電照樣賺爆！大學生玩投資「報酬100%」

沒買台積電照樣賺爆！大學生玩投資「報酬100%」

救地球救荷包 電動車是好生意

救地球救荷包 電動車是好生意

現代終止與蘋果合作開發電動車

現代終止與蘋果合作開發電動車

關鍵字：

美股印度股市中國股市基金環保電動車香港股市世界工廠疫苗外交定期定額

讀者迴響

熱門新聞

流水蝦爆關店潮　老闆曝：看到這一物準血賠

30歲巨嬰男嫖妓…「媽媽全程看哭喊加油」！

薔薔「生理期第1天」看清男友！

2021運勢最強「星座X血型」出爐！

19歲男勒斃41歲女友！見脫糞還洗屍

16歲休學！正妹YouTuber「20歲就買下百萬名車」

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

史上最尷尬姓氏曝光！台灣只剩2人

埃及開箱石棺有人紅湯　開放試喝

目睹父狠甩阿公4巴掌　他痛揭惡行：沒用男人

要女藝人當眾脫胸罩！主持人還拉臉狂親

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

17歲青澀照被疑「不像」！李沛旭回擊：你很像？

美女公關揭「處女酒店妹」內幕　被框出場遭硬上

爆漿狂噴！男被燙成「白醬爛香腸」…拖5天臭翻　醫：都發霉了

更多

最夯影音

更多
見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身
法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面