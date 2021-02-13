慧眼看天下／金牛年 投資市場你不可不知的訊息(四)



新聞節目中心／綜合報導

經過2020年的風風雨雨，世界經濟又開始朝向復甦轉動，儘管速度緩慢，但是動起來了就有跑的可能，所以積極的投資人千萬不要輕忽這一段佈局的好時機，尤其面對美元走弱、很多國家目前仍處於零利率或負利率的時期，所以儘早佈局，才能擴大獲利空間，《慧眼看天下》就以放眼全球佈局為目標，邀請專家學者來節目中分享投資心法，對於想賺錢的觀眾朋友來說，是不能錯過的精彩內容。

以股市表現來說，美股當然是很多人的首選，但是亞股、歐股、新興股市，受惠美元走弱的關係，仍然有不少藏在砂礫中的寶石，等待投資人前進挖寶，像是印度股市，台灣投資人比較少認識，但是印度今年在美國的加持下，預料表現應該不差，尤其總理莫迪想取代中國大陸成為「世界工廠」的決心表現的十分堅定，近期跟中國大陸在疫苗外交上互相較勁，也有一些進展，所以有興趣的投資人，倒是可以花點心思留意印度股市的表現。

至於中國大陸的經濟表現，雖然在去年是最早受到疫情衝擊的地區，但是站起來的速度也是全球之冠，所以股市的表現也是萬眾矚目，其中電動車搭上全球環保議題，有人預料中國大陸的電動車市場會出現大噴發的現象，但目前受到車用晶片大缺貨的影響，有分析認為中國大陸是最早受傷的地區，因為減產數量第一季最多的地區就被預估是落在中國大陸，不過中國大陸自己內部的評估有些跟國外分析不同，他們認為短期受到震盪是在所難免，但是第二季開始，就會甩開缺貨問題，朝向正常步調運作，有佈局中國大陸股市的投資人，在訊息紛亂的時候，建議多查閱國外不同地區的報導，交叉看待投資標的，才有可能看清楚投資風險，不過以總體來說，專家還是頗看好中國大陸的股市表現。要是擔心中國大陸的政情，選擇從香港股市投資中國大陸產業，以去年的表現來看，也是一個可以迂迴操作的空間，有興趣的投資人可以多看看不同的投資管道。

至於小資族，專家認為一定要養成定期定額投資的習慣，雖然金額小，但是以複利跟長遠投資績效來看，定期定額是一種聚沙成塔的概念，只要投資標的是正確的，以複利的觀點，時間會帶來的經濟效益絕對會讓投資人驚艷，當然審慎評估投資標的依然是必要做的功課，終究投資會有風險，如果需要獲知更多訊息，過年期間，不妨花半個小時的時間，收看或收聽《慧眼看天下》，也許您會發現更多投資訊息。

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東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

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