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緬甸最奇葩貨幣　面額一定要能被9整除…理由超莫名

▲▼面額90緬元。（圖／取自維基百科）

▲面額90緬元。（圖／取自維基百科）

財經中心／綜合報導

世界各國紙鈔設計雖然不盡相同，但鈔票面額經常都會使用1、2、5、10這4個數字的倍數，方便進行交易。然而，歷史上也曾出現特殊面額鈔票，其中最奇葩的非緬甸莫屬，歷史上緬甸曾發行過45元和90元紙幣，理由竟是當時的國家領袖迷信能被9整除的數字會帶來好運。

緬甸曾在1985年~1987年發行過一套紙幣，面額分別為15、35、45、75、90緬元，共分3次發行，其中75緬元紙幣在1985年發行，據稱是為了紀念緬甸軍政府領導人及獨裁者奈溫75歲大壽。

1986年，緬甸政府又相繼發行了15和35緬元紙幣，以及45和90元緬元紙幣。事實上，緬甸原本也有25元、50元和100緬元紙幣，但因當時的緬甸實際領導人相當迷信，經「大師」指點後，決定廢除25、50和100元等紙幣，反而發行了45和90元，理由是他認為9是吉祥的數字，而45和90能被9整除，必能帶來好運。

不過，由於不滿奈溫的倒行逆施，1988年緬甸爆發大規模遊行示威，大動亂後奈溫也被迫下台，而不符合市場規律的45和90元紙幣也隨即被廢止，整套面額詭異的紙幣也隨即被新一套緬元所取代，回歸正常貨幣秩序。

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