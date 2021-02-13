因疫情被困國外！女子返家發現家門打不開　竟是鄰居撬鎖出租

▲女子因為疫情被困在國外，回國後發現住家大門的門鎖被換了。（示意圖／視覺中國CFP）



記者柯振中／綜合報導

上海市一名女子受到疫情影響，長時間被困在國外，沒想到好不容易返鄉，回家竟發現住家的門鎖被換掉，而且裡面還有住人，原來竟是鄰居得知她長時間不在，自作主張將房子出租，離譜的場面讓人傻眼。

綜合陸媒報導，小敏（化名）住在上海浦東新區，家裡在閔行區還有一套房子，2019年父親過世後，閔行區的房子就一直空著，她偶爾會前去收拾。

小敏2020年1月出國，受到疫情影響，長時間滯留國外，直到4個月以後才有機會返鄉。回到上海以後，小敏一直沒有空去整理閔行區的房子，直到2020年8月才有空過去一趟，後來再去時，已經是當年10月26日，且不曉得是什麼原因，門鎖竟然打不開了。

▼小敏打不開門鎖，摸不著頭腦，只能先離開。（示意圖／視覺中國CFP）



下樓以後，小敏透過外部看見，房子的陽台有人曬衣服，因此通報管理員，有人闖入她家，沒想到竟有人一周前「登記入住」，嚇得她趕緊報警。

員警介入調查，發現有名金姓男子與租客簽約，而這名金姓男子則是同棟6樓的住戶，因此要求對方到案說明。金男到案後供稱，由於3、4樓的房子長期無人居住，他因此動了念頭，將2戶稍微進行修整，接著再透過網路，找到做假證的人，讓人以為自己是屋主，接著再把房子出租，沒想到才過了一周，事蹟就敗露了。

檢方調查過後說明，金男以非法占有為目的，入戶竊盜他人的財物，行為涉嫌竊盜罪，還涉嫌偽造房地產權證，涉犯偽造國家機關證件罪，依據《刑法》的規定提起公訴，目前案件仍在審理當中。