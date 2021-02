她抓包「神父修女激情交疊」慘被滅口　水井浮屍案30年後才伸冤

▲印度一名天主教神父與小14歲修女發生性關係,當場被另一名小修女抓包。(圖/取自免費圖庫pexels)

印度21歲修女阿卜哈雅(Sister Abhaya)將近30年前慘遭殺害,兇手卻是直到3個月前才被判處無期徒刑定讞,讓正義終得伸張。殺人現場位於庇護十世修道院(St Pius X Convent),當時神父托馬斯(Fr Thomas Kottoor)與修女塞菲(Sister Sephy)正在廚房發生性關係,卻被阿卜哈雅撞見,因此痛下殺手。

根據CNN報導,阿卜哈雅從5歲起就對聖經故事產生興趣,19歲時如願成為修女後便在喀拉拉邦(Kerala)的庇護十世修道院生活,1992年3月27日阿卜哈雅在凌晨4時許起床,想要到一樓廚房喝水,卻意外目擊神父托馬斯與小他14歲的修女塞菲正在性交,竟因此慘遭兩人滅口,還被棄屍水井。

驗屍報告顯示,阿卜哈雅的脖子兩側留有指甲印,頭部有2處撕裂傷、頭骨骨折,身體也有多處擦傷。警方在案發現場發現,阿卜哈雅的2只拖鞋分別散落在廚房門口與冰箱附近,白色面紗被掛在門上,一瓶開著的水流淌在磁磚地上,水果籃被打翻,角落還放著一把斧頭。

然而,無論是驗屍報告或是犯罪現場遺留的證據,在過去近30年來,都沒有被帶到法庭上,取而代之的是警方吃案、神父托馬斯的一再否認、重要證人數度遭折磨逼供。阿卜哈雅的哥哥比朱(Biju Thomas)表示,雖然爸爸是個低收入的農民,但他每天會坐好幾個小時的公車去敦促警察重新調查舊案,查明真相,「他受了很多苦,他總是說,『我敢肯定,有人殺了我的女兒。』」

這樁被誤導為溺水自殺的慘案終於在2020年水落石出,雖然現年70歲的神父托馬斯辯稱,「我沒有做錯事情,上帝與我同在」,修女塞菲還為了掩蓋罪行而進行處女膜修復手術,兩人在12月22日雙雙遭到法院判處無期徒刑,可惜阿卜哈雅的雙親已經在2015年離世,無法親眼見證兇手被繩之以法。

