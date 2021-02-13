她兩頰割成小丑詭笑…還遭腰斬曝屍！「黑色大理花」懸案74年未解

▲伊莉莎白．蕭特（Elizabeth Short）。（圖／翻攝自維基百科）



記者張方瑀／綜合報導

1946年7月，年僅22歲的伊莉莎白．蕭特（Elizabeth Short）滿懷星夢來到加州洛杉磯，沒想到她還來不及成為家喻戶曉的明星，就因「黑色大理花」懸案（The Black Dahlia），成為全美，甚至全球熱議的世紀懸案主角。

1947年1月15日一名女子在洛杉磯西南的雷麥特公園散步時，在路旁發現一具死狀淒慘的女屍，其身體從腰部被斬開，整個嘴唇被割裂到耳邊，形成驚悚的小丑式笑容，且體內的器官全部被取出，詭異的是，屍體與周圍地面竟然毫無血跡，顯然不是第一案發現場。

警方調查發現，死者是年僅22歲的蕭特，她在1946年7月回洛杉磯尋找舊情人，陸軍航空兵中尉費克林（Joseph Gordon Fickling）後，直至死前的6個月內，她都住在南加州。據了解，蕭特因為懷有星夢而來到洛杉磯，但進入演藝圈的機會渺茫，所以她時常流連在各個金主之間，希望能透過「潛規則」讓她成為明星。

▲蕭特滿懷星夢來到洛杉磯。（圖／達志影像／美聯社）



1946年10月至11月蕭特都住在馬克韓森（Mark Hansen）的家裡；馬克韓森是洛杉磯一家脫衣舞夜總會「佛羅倫斯花園」（Florentine Gardens）的老闆，雖然他並不是伊莉莎白最後一任交往對象，密切的往來依然令他成為本案的嫌疑犯之一。後來蕭特和韓森分手後，很快的又和一名25歲的已婚男子羅伯特．曼利（Red Manley）在一起，這也是她最後一位在一起的對象，之後，她便遭到殘忍的殺害。

1947年1月8日下午，蕭特與曼利道別後，整整失蹤一個星期，直到15日被發現曝屍野外。蕭特的死狀甚為淒慘，她全身赤裸、頭部遭到重擊、身體被腰斬、嘴巴像小丑臉譜一樣，被割開至兩耳。更加駭人的是，她的大腿有一個玫瑰刺青被割下，並混著雜草被塞進她的私處，胃也充滿各種不明物體。

這件刑案立刻轟動全美成為各大媒體頭條：在洛杉磯，它甚至成為報紙的頭條長達一個多月。但也因為太轟動，反而讓警方難以查案，一大堆想獲利、想成名的人提供線索，甚至有超過50人主動投案，讓洛杉磯警方忙得人仰馬翻，加上蕭特生前交友狀況混亂，警方花了三年偵辦，調查對象超過千人，但連一個主要嫌疑犯都無法起訴。

▲自稱是兇手的人寄信到報社。（圖／達志影像／美聯社）



案發9天後，報社收到的一封信，內容是用報章雜誌拼湊剪貼而成，內容寫著「這是大理花的財產，以後還會繼續寄信來」。隨信附有一個包裹，裝著蕭特的出生證明、社會保險卡、生前的一些照片，還有一本老舊的通訊錄。幾天後兇手又來信寫著「我會在1月29日星期三早上10點自首，我跟警察玩夠了，黑色大理花復仇者上」然而到了當天，並沒有任何人來自首。

直到如今，「黑色大理花」成為世紀懸案，外界猜測之所以無法破案，主要原因除了民眾提供過多線索干擾查案、蕭特交友圈複雜難以過濾外，也有可能是警方怕得罪知名人士 ，案子不敢往名人方向查，或是洛城警檢存在著黑暗面，貪污、包庇，讓真兇逍遙法外。