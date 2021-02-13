被退學不敢說…他計畫3年畢典前「割喉」殺全家！PO血屍照嚇壞網

Victims have been identified - Menhaz Zaman in custody after four people found dead in a #Markham home. https://t.co/CtuYvywilC pic.twitter.com/avMIPBHhBh — Homicide Canada (@homicide_canada) August 1, 2019

記者張方瑀／綜合報導

加拿大安大略省一名男子2019年殘忍殺害父母親、姊姊和外婆，原因竟是家人都認為他能夠順利從名校畢業成為工程師，豈料他在大二就因為成績太差被退學，卻不敢告訴家人，隱瞞了3年後，眼見就要舉行畢業典禮，擔心真相曝光，才會起了滅門的想法。如今法院判決出爐，男子遭重判終身監禁，且未來40年不得假釋。

根據英國《鏡報》報導，在家人、鄰居眼中就是好學生、好兒子的扎曼（Menhaz Zaman）原本就讀約克大學（University of York）機械工程學系，直到畢業日前一天，竟回家殺害了50歲的母親Momotaz Begum，接著再等待父親跟妹妹回家的時間中，又殺害了70歲的祖母Firoza Begum。而扎曼的父親和姊姊返家之後，也同樣遭到割喉殺害，最後家族僅剩下扎曼存活。

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據悉，扎曼其實早在升大二之前，就因為成績太差遭到退學，為了不被家人發現，他整天在外閒逛，或謊稱沒課在家打電動。案發後，他傳了訊息給一起打電動的網友說，「我剛剛殺了我全家」，網友起初不相信，他就傳了幾張家人屍體的照片，還有他持刀血淋淋的自拍，網友才嚇得立刻報警，警方到達後發現4具遭到割喉的屍體，便立刻將他逮捕。

警方表示，扎曼先用棍棒將對方擊暈之後，再用刀劃開所有人的喉嚨，甚至在等待父親跟姊姊返家時，還一邊打電動、一邊打瞌睡，絲毫沒有任何緊張感。扎曼坦承，因為害怕自己的雙重身分被發現，所以早就計畫這樁滅門血案三年之久，「雖然我像是一個可悲的懦夫，但我已經不擔心了。」

扎曼被控3項一級謀殺和1項二級謀殺，判處終身監禁，未來40年內不得假釋。法官表示，「野蠻、殘忍、冷酷、無情都不足以表達他的暴力行為，尤其他在幾小時內割喉殺害四名至親。」扎曼也說，「我想向受到我行為負面影響的人道歉，尤其那些認識我家人的人，我知道他們永遠也不想看到我發生這樣的事。」