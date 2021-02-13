11歲弟遭綁架囚禁！偷上網發布「求救訊息」　歷劫4年奇蹟出現

▲美國男孩尚恩（Shawn Hornbeck）遭綁架4年後歷劫歸來，與繼父、母親團圓，被媒體稱為「密蘇里奇蹟」。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國密蘇里州的尚恩（Shawn Hornbeck）11歲那年騎單車出門，卻遭披薩店經理麥可（Michael Devlin）綁架囚禁，遭受可怕性虐。他曾經冒險上網，向父母傳送一則令人心碎的「求救訊息」，試圖透露一些線索，卻沒有引起太多注意，幸好苦熬4年後，終於奇蹟獲救。

▲麥可認罪後被判處74年有期徒刑。（圖／達志影像／美聯社）



《鏡報》等外媒報導，尚恩2002年10月6日失蹤，直到嫌犯4年後再度犯案引來警方搜索，才被找到。他2007年1月12日與家人團圓，歷劫歸來的消息成為全美頭條，甚至被稱為「密蘇里奇蹟」。麥可被捕後承認所有指控，被判處74年有期徒刑。

尚恩談到與繼父克雷格（Craig Akers）、母親潘姆（Pam Akers）團圓的那一刻時說，「這太令人驚訝了。他們都有所改變，但即使再過20年，我還是可以立刻認出他們」。克雷格也表示，「那是我此生最難忘的一通電話，也是我們人生中最美好的一天，很難用語言表達。」

▲尚恩表示，他被囚禁期間日夜思念著繼父（上圖）、母親（下圖）和姐姐們，每晚祈禱與家人團圓。（圖／達志影像／美聯社）



這一家人2007年登上節目，接受脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfry）訪問。尚恩透露，他一開始遭受嚴密監控，但因為非常服從，逐漸獲准使用網路、手機甚至出門，卻仍無法聯繫親友；儘管如此，有一次仍偷偷使用真名，在自己的尋人網站上留言詢問，「你們還會尋找你們的兒子多久？」

繼父克雷格回憶，當時看見留言，以為只是同名同姓的網友，或者又有人惡作劇，「我們一直都向外界表明，我們永遠不會停止尋找兒子」。但他也坦言，若是能夠早點發現如此明顯的線索，那就太好了。

尚恩當時表示，希望能夠早日重拾正常生活，到學校上課，找到一份工作，好好與家人相處，彌補錯過的時光。雖然繼父克雷格2019年就因膀胱癌去世，潘姆仍認為，丈夫能與兒子重逢，共度更多時光，她已經非常感激。