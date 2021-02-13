高麗大臣稱吃牛不益健康！大喊戒牛肉卻難抵擋美食誘惑

▲李奎報覺得，杜甫是因為吃了太多牛肉才死的，因此極力反對吃牛。（圖／pixabay）



作者：金東珍

繪者：蕭素菁

摘自：台灣商務《朝鮮牛之味：看牛肉如何餵飽一整個近代韓國》

●精選書摘

難以斷絕對牛肉的渴望

十三世紀前半，自稱「李相國」的李奎報是當代桂冠詩人，同時官拜宰相。他看到牛肉後，身體下意識地產生想吃的反應，同時卻又在理性的思考下，認為應當斷絕這種渴望，於是在拉扯之間苦悶不已。首先來看看他所寫的〈斷牛肉〉一詩。

牛能於甫田，

耕出多少穀。

無穀人何生，

人命所自屬。

又能駄重物，

以代人力蹙。（譯註：可以補充人力不足。）

雖然名是牛，

不可視賤畜。

何忍食其肉，

要滿椰子腹。（譯註：像是填滿椰子腹般。）

可笑杜陵翁，

死日飽牛肉。

詩中道出「人何忍吃牛肉」之慨，這是他理性思考之後的結論。末尾他又提到，唐朝大文豪杜甫（杜陵翁）在死前吃了很多牛肉，藉此襯托高麗的大文豪李奎報在實踐上可以超越唐朝的頂尖詩人。不過他在作此詩的同時，還寫了以下的「 序」，由此可見戒牛肉是多麼困難的事。

▲儘管認為吃牛不好，但李奎報仍然難擋「牛肉的魅力」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



予往者（譯註：往年），方斷五辛，因作一詩，其時幷斷牛肉，然心斷而已，適無眼見其肉而口能即斷（譯註：「適」指正巧），故於其詩不得幷著。今見其肉，斥去不喫，然後以詩述之云。

這段話充分顯示出儒教知識分子把「述而不作」當做寫文章鐵律的苦惱。對於心中覺得「不該吃牛肉」，但眼睛一見牛肉又會忍不住拿了往嘴裡送一事，絲毫不隱瞞。等到長久以來的決心終於實踐，就作詩高呼快哉，不知心中有多高興。

不過，十三、十四世紀的高麗人和李奎報不一樣，當時的人已經發展出多元的牛肉料理。由於牛肉還不普及，所以在一般百姓當中比較少見，但在宮中的牛肉料理方式已經相當發達。將這些成果整理出來的人，是在世宗到世祖三代之間擔任典醫監醫官、最後晉升到御醫的全循義。全循義受世宗之命，參與多達三百六十五卷的大部醫書《醫方類聚》的編纂工作，此外他還編纂了《山家要錄》、《食療纂要》等料理書。《山家要錄》詳細記載了各種料理方法，《食療纂要》則記載治療疾病的食療法。

★ 本文經台灣商務授權，摘自《朝鮮牛之味：看牛肉如何餵飽一整個近代韓國》

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