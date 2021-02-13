高麗時代原來禁吃肉！武臣竟寫詩呼籲「不要吃牛肉」

▲高麗中葉武臣政權時期的李奎報曾寫下〈斷牛肉〉，主張牛肉不益於身體。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



作者：金東珍

繪者：蕭素菁

摘自：台灣商務《朝鮮牛之味：看牛肉如何餵飽一整個近代韓國》

●精選書摘

禁肉的高麗時代吃牛肉嗎？

高麗時代的人吃了多少牛肉呢？如果考量高麗時代的牛隻數較朝鮮時期少，加上當時佛教盛行，對肉食的偏好程度相對較低，很可能就會推論高麗時代並未廣泛使用牛肉。有幾份資料就帶有這樣的意味。像是生在高麗中葉武臣政權時期的李奎報所留下的〈斷牛肉〉一詩，從詩中可以看出李奎報是個多麼喜歡牛肉的人，但在聽聞唐朝詩人杜甫因飽食牛肉而死時，他卻主張吃牛肉是不對的事。這至少顯示了在高麗與元朝講和之前，吃牛肉一事還未在日常生活中普及。

▲牛肉在高麗時代並未普及。（示意圖／翻攝自pixabay）

仁宗元年（一一二三），徐兢以使臣身分前來高麗，在他所寫的《宣和奉使高麗圖經》一書中也有類似描述。徐兢提到「高麗……有牛羊畜產之宜」， 但「好佛戒殺，故非國王相臣，不食羊豕，亦不善屠宰。」還提到接待使臣的給役者「俸祿至薄，唯給生菜蔬茹而已，常時亦罕食肉。」飲酒時，有混入魚脯、肉脯、魚蔬做成的下酒菜（譯註：查《高麗圖經》原文並無這段描述）。不過肉脯形態的配菜中就含有肉，所以應該還不至於完全沒吃肉。

雖然一般會吃羊肉和豬肉，但是「非王公貴人不食，細民多食海品。」任何人不分貴賤，都能吃到鰍、鰒、蚌蛛、母蝦王、文蛤、紫蠏蠣、房龜腳、以至海藻、昆布。宴會中則「果蔬豐腆，雖有羊豕而海錯勝之。」

★ 本文經台灣商務授權，摘自《朝鮮牛之味：看牛肉如何餵飽一整個近代韓國》

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