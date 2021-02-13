葉毓蘭2020趣事回顧　氣炸口罩、撞名iPhone12新機「夜鬱藍」　

▲葉毓蘭。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蕭羽耘／綜合報導

立委葉毓蘭2019年獲國民黨提名不分區後當選，因敢言個性而話題不斷。去年包括撞名iPhone12新機，以及氣炸鍋蒸口罩事件等，都成功引起不小的話題，新的一年《ETtoday新聞雲》帶大家一起回顧。

蘋果2020年9月發表iPhone12，當時吸引不少果粉搶購，繼iPhone 11打造出超夯的「夜幕綠」款式，iPhone12也推出新顏色藍色，但有網友卻戲稱是「夜鬱藍」，意外跟「葉毓蘭」撞名，葉毓蘭也在臉書上分享自嘲。

▼有網友戲稱蘋果新機的顏色是「夜鬱藍」，意外撞名國民黨立委葉毓蘭。（合成圖／翻攝蘋果官網、ETtoday資料照，下同）

當時，有網友搶先拿到iPhone12藍色款新機，還裝上了國民黨黨徽的保護殼，笑稱是「葉毓藍」；這篇PO文也吸引到本尊葉毓蘭的注意，她大讚網友真有才，設計了這麼好看的手機殼，還讓她沾光。

葉毓蘭也自嘲，「夜鬱藍」還不是最好的諧音，有人說這名字取得不好，會越來越懶，越來越藍，老同事警大的鄧學仁教授說過，葉毓蘭最適合擔任典獄長，因為「越獄難」。

葉毓蘭發生的趣事還不只這樁，去年4月台灣疫情嚴峻、口罩供應不足時，指揮中心呼籲可用電鍋蒸口罩，以利重複使用。葉毓蘭就自曝，她在立院辦公室嘗試用「氣炸鍋」來蒸口罩，差點引發火警。事後甚至親自在辦公室示範，拿「當事氣炸鍋」來炸甜不辣，不料意外掉出已被炸乾的口罩殘骸。

▼葉毓蘭蒸口罩失敗，留下炸口罩脆片殘骸。（資料照／記者林敬旻攝，下同）

「炸口罩」事件引發網友熱議，臉書粉專「台灣迷因」製作一張「毓火焚身」梗圖，連國民黨最近海選的「數位諸葛亮」也中槍，例句寫道「國民黨徵選數位諸葛亮，結果自己的立委葉毓蘭卻連氣炸鍋都不會用，亂烘口罩，還差點燒毀立法院，國民黨真是毓火焚身，活該」。

▼粉專台灣迷因新創成語「毓火焚身」。（資料照／翻攝台灣迷因臉書）



葉毓蘭在事發後，也替自己澄清，未曾領過口罩，但現在到處都需要戴口罩，就想效法政委唐鳳，加上看到新聞，嘗試以恆溫100度來蒸，「沒想到不到3分鐘，口罩就『香消玉殞』了，證實這是不管用的」，她也強調，食藥署只告訴民眾「可能可以」，也有很多選民有疑慮，認為政府應清楚說明。