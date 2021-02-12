　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

緬甸反政變示威…毛淡棉有警察開槍驅趕人群　3人受傷

▲▼緬甸示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲緬甸示威。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

數以十萬計的緬甸人今天不顧軍政府要求停止大型集會，繼續在各地示威。社群媒體臉書（Facebook）上的影片顯示，毛淡棉市警方為了驅散抗議活動，開了至少6槍，造成3人受傷。

這段自由亞洲電台（Radio Free Asia）播出的影片顯示，毛淡棉市（Mawlamyine）警方衝向抗議群眾，抓住其中一人。有人朝警方扔東西，員警接著開槍發射塑膠子彈。

目擊這起警民衝突的緬甸紅十字會人員告訴路透社，現場有3人中槍，其中一名婦女腹部中槍，另外兩名男子，一人臉部掛彩，一人手臂中彈。

在緬甸最大城市仰光（Yangon），數百名醫師今天身穿白袍和工作服，行經全國最神聖的佛教聖地大金寺（Shwedagon pagoda）。城內另一側還有足球迷身穿隊服，拿著譴責軍方的幽默標語牌遊行。

在沿海的土瓦鎮（Dawei），街上擠滿抗議者發表激情演說，許多人手持象徵自豪和抵抗的紅色孔雀旗。

最北方克欽邦（Kachin）的首府密芝那（Myitkyina）也聚集數以千計的群眾，年輕人一邊播放饒舌樂一邊尬舞。

首都奈比多（Naypyitaw）則有一些抗議者頭蓋床單扮成鬼怪，同時戴著太陽眼鏡抵禦熾熱的陽光。其中一人舉的標語牌寫著：「不是所有的鬼都可怕，緬甸警察更嚇人。」

日前華府已宣布制裁緬甸軍方，歐洲聯盟（EU）議員們昨天紛紛要求自己的國家採取行動，英國也說考慮懲罰發動政變的緬甸軍事領袖。

前文人政府領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）所屬的「全國民主聯盟」（NLD）支持者，樂見美方發動制裁，但他們表示必須採用更強硬的手段，以強迫軍方釋放被居家軟禁的翁山蘇姬，還有承認全民盟去年11月壓倒性勝選。

緬甸軍方指控去年大選舞弊，1日發動破曉突襲，拘捕翁山蘇姬和其他高階政治人物，過去一週以來又逮捕了多名翁山蘇姬的盟友和選舉官員。

根據當地人權監督團體「緬甸援助政治犯協會」（Assistance Association for Political Prisoners），自發生政變以來，已有超過260人遭到拘留，僅約20人獲釋。

但另一方面，緬甸軍方政權今天下令釋放超過2萬3000名囚犯。今天是緬甸國定假日，而緬甸為淨空過度擁擠的監獄體系，很常在當地重要日子大規模特赦。

根據國營「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar）上的公告：「國家領導委員會（State Administration Council，新軍事政府官方名稱）已赦免各監獄、囚牢和收容所的2萬3314名囚犯。」

另一份通知指出，當局也將另外釋放55名外籍囚犯。這兩項命令皆由軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）簽字。

►「小黑瓶」零負評超好評

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
爆漿狂噴！男被燙成「白醬爛香腸」…拖5天臭翻　醫：都發霉了
半夜不收單身女客！　員工曝「飯店潛規則」背後原因太現實
快訊／大樂透「1億元獎號」出爐　春節大紅包來了
台南老闆開特斯拉撞人！　衰男「引擎蓋兜風」300m嚇死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

緬甸反政變示威…毛淡棉有警察開槍驅趕人群　3人受傷

南韓「國寶級」影后傳遭丈夫棄養！他急回南韓駁謠言：我們沒問題

美國半導體晶片也短缺！拜登將簽行政命令　評估產品供應鏈

「肺部浸潤+血氧超低」川普染疫真相曝！　遠比媒體報導還嚴重

中國禁播BBC世界新聞　美國譴責並呼籲媒體自由

「沒氧氣了！」80移民困油罐車…絕望報案遭掛斷　德州警急搜索

金正恩「震怒」撤換經濟部長！不滿計畫換湯不換藥...就任僅1個月

23歲人妻灑276萬找代孕　養10嬰不過癮！立志要當「105寶媽」

泰「畸形5腳牛」成財神…替主人送中獎號碼！　村民急膜拜

川普彈劾最快周末出爐！　眾院論告指控：總統失職「恐怖新標準」

台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！

帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

浴室驚見「移動金針菇」S型滑行 見人急落跑...網笑：趕回家過年

奴才熱情嘟嘴狂吸「強吻嘴邊肉」　鼠寶生無可戀放棄抵抗：夠了沒

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

網購寄錯衣！京劇頭套→舞龍舞喵　貓咪表情超厭世「把臉埋進棉被」

蔡英文首逛《寵物雲》直呼：好可愛　東森總裁王令麟親自接待

第2張就中！與家人合資3萬6千元　OL刮刮樂中百萬...加碼喊拚BMW

緬甸反政變示威…毛淡棉有警察開槍驅趕人群　3人受傷

南韓「國寶級」影后傳遭丈夫棄養！他急回南韓駁謠言：我們沒問題

美國半導體晶片也短缺！拜登將簽行政命令　評估產品供應鏈

「肺部浸潤+血氧超低」川普染疫真相曝！　遠比媒體報導還嚴重

中國禁播BBC世界新聞　美國譴責並呼籲媒體自由

「沒氧氣了！」80移民困油罐車…絕望報案遭掛斷　德州警急搜索

金正恩「震怒」撤換經濟部長！不滿計畫換湯不換藥...就任僅1個月

23歲人妻灑276萬找代孕　養10嬰不過癮！立志要當「105寶媽」

泰「畸形5腳牛」成財神…替主人送中獎號碼！　村民急膜拜

川普彈劾最快周末出爐！　眾院論告指控：總統失職「恐怖新標準」

新一代《黑寡婦》是她！　「好萊塢20代黑馬女演員Top 5」實力強炸

林右昌抽商運籤擲出罕見「立筊」　廟方嘖嘖稱奇「從未見過」

重案回顧／19歲妹恐怖許願「讓爸媽死」！要20歲男友幫：不然分手

紅燈等一半！柴哥「突然伸舌」舔前方女大腿　奴才竊笑：真有你的

側寫／捏到緊繃的泛白手指　持修「小白兔→未爆彈」的謎樣魔力

高雄駁二秘境！日治時期高級旅社　搖身變成「網美打卡冰菓室」

法國女人衣櫃必備4件時尚單品！碎花裙、貝雷帽隨便配都撩男

大年初一拜廟祈福　黃偉哲：祈求市運昌隆讓市民過更好的生活

緬甸反政變示威…毛淡棉有警察開槍驅趕人群　3人受傷

淡水天元宮三色櫻驚艷綻放　追櫻熱潮「櫻花稼期」線上看

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

國際熱門新聞

女工瞬間被拖進絞肉機！上半身遭輾爆

印度神童除夕災難預言落空？網曝真實日期

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

美國133車連環死亡車禍　至少6死65傷

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

美133車死亡追撞影片曝！貨櫃車「直衝翻覆」

舅舅遺骨慘做成「人體吉他」！他解釋：是致敬

校長誘姦14歲少女！校內逞慾「放學還要電愛」

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

她闖醫院po空病房照　嗆疫情是騙局

女友約會變幽靈！蜜大腿成半透明...男網友嚇哭

12歲妹長滿頭蝨亡！慘遭無視3年↑

男大生炒股「慘賠2000萬」走絕路！父母怒告

拜登：我昨晚與習近平講了2小時電話

更多熱門

相關新聞

畸形狗嬰「巨大獨眼」嘴吐雙舌！無鼻窒息死

畸形狗嬰「巨大獨眼」嘴吐雙舌！無鼻窒息死

菲律賓中部阿克蘭省（Aklan）日前一隻罕見的畸形狗寶寶出生了，不同於同胎的其他手足，小小臉龐上長著一顆巨大獨眼，與美國動畫電影《怪獸電力公司》裡的綠色獨眼怪「大眼仔」相當神似，此外，牠的2條舌頭分別從嘴巴兩側伸出，長相奇特，但可憐的是，牠生來就沒有鼻子，沒多久就因無法呼吸而夭折。

緬甸軍政府突「釋放2.3萬名」囚犯

緬甸軍政府突「釋放2.3萬名」囚犯

線上授課靜音2hrs　教授得知真相傻了

線上授課靜音2hrs　教授得知真相傻了

翁山蘇姬親信「深夜被捕」軍方加重掌權力道！

翁山蘇姬親信「深夜被捕」軍方加重掌權力道！

大馬除夕習俗大不同　5禁忌全公開

大馬除夕習俗大不同　5禁忌全公開

關鍵字：

緬甸示威東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

同事翹班去嗨！大夜店員厭世鎖門「要爛一起爛」

諾貝爾遺產100多年沒發完　原因曝

小鬼妹除夕回娘家：我哥在後面

2021運勢最強「星座X血型」出爐！

女工瞬間被拖進絞肉機！上半身遭輾爆

《終極一班》16年了！那些KO榜高手現況公開

波多野結衣「顏面神經麻痺」！

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

女兒被賞巴掌　父找20親戚包車殺到婆家

23歲男遭「口爆」命危！鞭炮嘴裡炸開

戀愛→結婚15年「過年從不回婆家」！

蔡阿嘎實測開運4招　摃龜變中5000

給3萬元紅包被媽嫌少　他除夕夜甩門走人

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

面試通過卻零下文！3年後「公司竟找上門」

更多

最夯影音

更多
台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！

台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！
帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

浴室驚見「移動金針菇」S型滑行 見人急落跑...網笑：趕回家過年

浴室驚見「移動金針菇」S型滑行 見人急落跑...網笑：趕回家過年

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面