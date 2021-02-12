中國禁播BBC世界新聞　美國譴責並呼籲媒體自由

▲英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）北京辦公室。（圖／路透）



文／中央社

英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）披露中國維吾爾族遭迫害的遭遇後，被北京當局禁播，美國今天嚴厲譴責中國政府，呼籲北京當局允許自由的媒體近用權。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天表示：「我們絕對譴責中華人民共和國禁播英國廣播公司世界新聞頻道。」

「我們呼籲中華人民共和國和其他獨裁統治人民的國家，允許人民取得網路的完整管道，以及媒體自由。」

中國國家廣播電視總局表示，調查發現英國廣播公司世界新聞頻道有關中國的報導已「嚴重違反」應當「真實且公平」報導新聞等規定，損害中國國家利益，破壞民族團結。

國家廣播電視總局說，英國廣播公司世界新聞頻道不符合境外頻道在中國境內落地條件，對新一年度落地申請不予受理。

英國外相拉布（Dominic Raab）表示，中國當局的決定令人無法接受，嚴重侵害媒體自由。

英國廣播公司發表聲明表示：「我們對於中國當局的決定感到失望。BBC是全世界最受信賴的國際新聞媒體，從世界各地公平、公正且不畏懼或偏袒地報導新聞。」

英國廣播公司世界新聞頻道在中國多在國際飯店或使館播放，大部分中國民眾無法觀看。

一週前，中國官媒中國環球電視網（CGTN）被撤銷在英國的播放執照。

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