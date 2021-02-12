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「沒氧氣了！」80移民困油罐車…絕望報案遭掛斷　德州警急搜索

▲▼油罐車。（圖／CFP）

▲非法移民遭困在油罐車內絕望報案。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／編譯

美國德州警方日前接到一通報案電話，電話另頭用西班牙語倉促地說著，「我們在油罐車裡，我們沒有氧氣了。」接著電話就被掛掉，當局立刻派員展開搜索，並定調為非法人口走私，目前尚未找到油罐車，裡面的人恐凶多吉少。

根據NBC報導，德州貝薩爾郡（Bexar County）聖安東尼奧（San Antonio）警方8日接到一通報案電話，有名男子驚慌地用西班牙語說著，他和大約80個人困在一輛白色的油罐車裡，「我們什麼也看不見，天啊，我們沒有氧氣了。」後方還有人不斷大聲喘氣並喊著，「上帝救命！」接著電話就被掛掉了。

移民與海關執法局（ICE）表示，這應該是一起人口走私事件，目前還未掌握油罐車的位置，當局也正在尋求民眾協助，希望能指認該輛白色油罐車，「裡面可能已經有人死亡了。」貝薩爾郡警長薩拉查（Javier Salazar）表示，他不在乎兇手如何，只想知道油罐車內的人是否安好。

據了解，在新冠肺炎疫情期間，美墨邊界的非法移民人數不斷上升，光是今年1月就有7.8萬人試圖從邊界非法入境，比去年12月增加了6％。

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