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23歲人妻灑276萬找代孕　養10嬰不過癮！立志要當「105寶媽」

▲▼23歲人妻養10嬰不過癮，立志當105寶媽。（圖／翻攝自IG／batumi_mama）

▲23歲的歐塔克是11個孩子的媽。（圖／翻攝自IG／batumi_mama）

記者張方瑀／編譯

俄羅斯一名年僅23歲的媽媽歐塔克（Christina Ozturk）和富豪丈夫結婚不久後，就生下了一名女嬰，沒想到卻因此「育兒上癮」，花了8萬歐元（約台幣276萬元）找來代理孕母，替他們生下10孩子。歐塔克身為11個孩子的媽媽還不滿足，發誓會繼續找代理孕母，希望能擁有105個孩子。

綜合外媒報導，歐塔克和56歲的丈夫蓋利普（Galip Ozturk）定居在喬治亞的巴統（Batumi）。歐塔克在6年前生下長女薇卡（Vika）後，就意識到自己想要養育更多孩子，但他們懷孕生子的腳步卻跟不上，因此決定透過合法診所尋找代理孕母。

▲▼23歲人妻養10嬰不過癮，立志當105寶媽。（圖／翻攝自IG／batumi_mama）

▲歐塔克立志當105寶媽。（圖／翻攝自IG／batumi_mama）

歐塔克說，儘管丈夫年紀已經大了，但他並不反對這個提議，所以他們就用每胎8000歐元（約台幣27萬5760元）的代價，透過合法機構尋找適合的代理孕母；這些代理孕母的條件必須符合「已生過一胎、沒有不良習慣」等，且必須要進行心理諮商，確保未來不會來爭取孩子的監護權。

歐塔克現在共育有11個孩子，且時常在IG上貼出她和孩子們的照片，甚至談論到希望未來能擁有105個孩子，但這只是個假想數字，「我不知道最終會有多少個，但我們肯定不打算生10個就停止。」

有不少網友抨擊歐塔克，以他們家富有的程度，肯定能請好幾個保母帶孩子，才能這麼輕而易舉地說要生100個；歐塔克則對此回應，她把所有時間都花在孩子身上，絕對不是那種丟著不管的母親。

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