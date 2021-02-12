曬3000cc籃球奶！女模自認整上癮　目標「世界最肥陰道」製造性福

▲24歲網紅瑪達琳（Mary Magdalene）擁有一對超大「籃球奶」，自曝下一步是整出「世界最肥大陰道」。（圖／翻攝自IG／xomarym）

記者張寧倢／編譯

24歲加拿大網紅瑪達琳（Mary Magdalene）承認自己整形成癮，在乳房注射3000cc的填充物後，每天都得帶著2粒籃球巨奶到處跑。除了乳溝之外，瑪達琳也癡迷於「肥大駱駝蹄」，曾花費7.6萬英鎊（約新台幣293.5萬元）整形陰道。即使出現過嚴重併發症，她仍訂下要擁有「世界最肥陰道」的新年目標。

▲瑪達琳經常在IG上與粉絲分享她的整形成果，數月前她擁有了夢寐以求的「超強事業線」。（圖／翻攝自IG／xomarym）

根據《每日星報》報導， 24歲的瑪達琳在IG上擁有45.1萬名粉絲，是小有名氣的模特兒，但3年多前她表示，自己以前長得太普通（basic），於是從20歲開始踏上了整形之路，打肉毒、抽脂以外，臉頰、鼻子、嘴唇等都已動刀多次，幾個月前她還整出超大「籃球奶」，再加上數次提臀手術，現在整個人的身體曲線變得相當誇張。

▲▼瑪達琳20歲第一次整形就是隆乳手術，其實在整形前她已經是個天然正妹。（圖／翻攝自IG／xomarym）

報導指出，瑪達琳做出「最長事業線」之後，十分癡迷於「駱駝蹄」的她更在IG自曝新年目標，就是想要獲得一個「世界最肥大的陰道」。為此，瑪達琳不僅2年前就花了7.6萬英鎊進行陰道整形手術，其實陸陸續續都有進行下體注射，還曾說性生活也因此更加美滿。除了最肥陰道之外她還想繼續做豐唇手術，直到能擁有一張大到合不攏，而且不需要噘嘴就能碰到鼻尖的「終極厚唇」。

▲小時候的瑪達琳長得相當清純可愛，現在的她擁有滿身刺青。（圖／翻攝自IG／xomarym）

報導提到，瑪達琳現在已經累計支出8.5萬英鎊（約新台幣328.3萬元）的整形費，但她表示，包含刺青與整形都是她的生活方式與愛好，如今更成為她的個人標誌，設計自己的身體部位然後看見成效，對她來說是一件很有趣的事，「無論是整形前、中、後，我喜歡它帶給我的興奮感。」

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