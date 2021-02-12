美韓外長熱線40分鐘！布林肯承諾「強化美韓同盟」　盼安排文拜會

▲美國務卿布林肯、南韓外長鄭義溶12日展開通話。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新任外交部長鄭義溶（정의용）9日就任後，於今（12）日上午首度與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）展開40多分鐘的通話，雙方討論美韓同盟關係、近期韓半島（朝鮮半島）情勢、東北亞地區與全球各種議題，並強調透過緊密合作尋求推動韓半島的無核化，同時表示韓、美、日3國之間的持續合作相當重要。

根據《韓聯社》報導，布林肯在通話中向鄭義溶表示，美韓同盟是東北亞與印度暨泛太平洋地區，以至於全球在和平、穩定、繁榮上的核心軸（linchpin），因此將持續推動美韓同盟發展，以增進全球危機應對能力與具有共同價值觀。

鄭義溶與布林肯在通話中承諾，將儘早安排完成雙方高階官員會談，以就各種議題進行討論。報導分析，美韓兩國雖考量到新冠肺炎（COVID-19）全球疫情，不過還是同意應儘早安排兩國外長、甚至元首展開會談。

而針對川普政府時期處於膠著狀態的美韓軍費分攤問題，雙方也同意應儘早解決。美媒《CNN》於當地時間11日引述至少5名核心關係人士的說法指出，雙方就軍費分攤問題已接近完成談判，同意就原本南韓須負擔的費用調漲13%。

另外，美韓雙方外長也針對近期緬甸軍政府政變一事進行討論，強調總統拜登承諾將華化美國與各盟友的關係。

日韓兩國近年來針對二戰慰安婦、朝鮮籍徵用勞工等歷史議題展開爭論，獨島（南韓實際控制，日本稱竹島）長年來的領土爭議，日本屢屢在教科書上宣稱獨島為其自國領土，加上日韓貿易戰的引爆，使日韓雙方關係降至冰點。日前布林肯與日本外務大臣茂木敏充在通話中達成共識，表示將拉近美日韓3國關係加強區域合作。

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