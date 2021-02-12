舅舅遺骨慘做成「人體吉他」！墓地繳月租太浪費　他解釋：是致敬

▲美國搖滾音樂家Yaago Anax將舅舅的遺骨做成吉他。（圖／翻攝自Prince Midnight臉書）

記者羅翊宬／綜合報導

來自美國佛羅里達州坦帕市的搖滾音樂家Yaago Anax日前竟在臉書上公開相片，表示他把過世20多年的舅舅遺骨製作成「人體吉他」，是全球獨一無二的人體吉他！他表示，這是向祂致敬的一種方式，感謝祂在90年代時提攜自己進入音樂界，而信奉東正教的家人們也支持這種方式。

根據英媒《每日星報》（Daily Star）報導，Yaago的家族其實早先來自希臘，他的舅舅菲利浦（Filip）年僅28歲時便因一場車禍而死亡，長眠於希臘的墓地，然而考量到過了20年後墓地仍須每月繳交租金，家族對此苦惱不堪，且根據東正教信仰與習俗，人們並不願意菲利浦火化。

▲▼Yaago在臉書公開人骨吉他製作過程。（圖／翻攝自Prince Midnight臉書）

Yaago回憶，其實舅舅菲利浦在意外死亡前，曾一手將他帶入重金屬音樂的世界，在其內心地位等同於啟蒙導師，因此十分感念舅舅的教導。藝名為「午夜王子」的Yaago表示，「雖然將舅舅的骨骸做成吉他，但以樂器的形式讓祂『起死回生』，我相信這才是最完美的致敬！」

Yaago表示，在獲得家人同意後，前往舅舅葬身的墓地，將遺骨從內取出，一開始根本不知道該怎麼辦，是重新埋葬？亦或是進行火化、還是放在閣樓內紀念，最後透過各種管道將遺骨從希臘運回美國，並決定將舅舅變成一把吉他，而事實證明這充滿挑戰。

▲Yaago在臉書公開人骨吉他製作過程。（圖／翻攝自Prince Midnight臉書）

Yaago獨自將舅舅的骨骼組裝成具有弦的吉他，能像一般吉他一樣發出聲音和演奏，朋友接到電話後向其表示，這把人骨吉他的音色聽起來很棒。

Yaago補充母親對人骨吉他的想法，「其實我媽更希望祂能被埋葬，因為我媽是東正教教徒，不過她也承認，她可能更喜歡舅舅被做成吉他。」

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