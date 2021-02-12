肉廠女工瞬間「被拖進絞肉機」　上半身遭碾爆！悽慘死狀全拍下

▲肉品加工廠發生絞肉機將女工絞死的恐怖意外。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

一名俄羅斯女工在處理屠宰雞肉時發生恐怖死亡意外，工廠的監視錄影器完整記錄下了意外發生的經過，起初畫面看來平靜，女工像平時一樣地將雞肉放進絞肉機，不料她卻誤將自己的右手捲入傳輸帶，結果最後不敵機器強烈拉力，整個人從胸口直接被拖進絞肉機，死狀相當悽慘。

根據《每日郵報》報導，俄羅斯卡盧加地區（Kaluga）的城鎮貝勞索沃（Belousovo）某家禽類肉品加工廠日前發生嚴重職災，由工廠監視器畫面可見，一名女工如同往常地將切好的雞肉塊從左方機器取出，再放進右手邊的絞肉機以便將肉塊研磨成更細碎的肉末，右手卻不慎捲入絞肉機，下秒更是整個人被拖了進去。

報導指出，現場員工表示，當時聽見女工發出慘叫聲後，便立刻緊急停止機器運轉，但一切都已經來不及，走近一看發現她上半身已經整個被機器碾壓、當場死亡，徒留在地上的工作雨鞋看來更顯淒涼。法醫初步檢查顯示，這名女工死於胸部嚴重創傷。

Woman is killed after getting dragged into a giant meat grinder at a factory in Russia https://t.co/D3D4IPAf0R — Daily Mail Online (@MailOnline) February 11, 2021

根據貝勞索沃地方報導表示，很難想像這名女工生前經歷了什麼慘劇。俄羅斯官方調查發現，工廠內部有大量的安全漏洞，且這些漏洞都是人為疏忽所致，例如，這些機器沒有加裝防護罩，導致旋轉結構直接暴露在外，作業危險性相當高，當局預計將對工廠與工會採取法律行動。

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