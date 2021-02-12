德州133車追撞瞬間畫面曝光！　貨櫃全速撞翻「後車死亡連環碰」

記者張寧倢／綜合報導

美國德州11日清晨6時許發生133車嚴重連環追撞，事故地點位於沃斯堡（Fort Worth）的35W州際公路，因為當時路面結冰，車團後方持續發生車輛追撞，最終至少釀成6死65傷。除了媒體透過空拍機拍到的慘況之外，路過民眾也紛紛拿起手機錄影，其中有人就剛好記錄到大型貨櫃車衝撞前車的恐怖瞬間。

▲德州連環車禍現場影片中，一台貨櫃車煞車不及直接追撞上前方車輛。（圖／翻攝自YouTube／Austin Kellerman）

根據網路上流傳的現場影片可見，即使前方已經有數輛大型車撞在一起，隸屬美國快遞公司FedEx的一台大型貨櫃車，仍然朝著事故車輛疾駛而來，最終追撞上前車，巨大撞擊力讓整台貨櫃車翻覆，傾倒在中央分隔島上，車頭與貨櫃歪斜角度之大，令人看了相當震驚。

Prayers for those in Fort Worth Texas‼️‼️‼️ #FortWorthTexas pic.twitter.com/ayjD8O4Wdi — Mocha Darling (@mocha__darling) February 11, 2021

然而，這還只是連環車禍的開端，另一段現場畫面顯示，就在貨櫃車撞倒路中央之後，數十輛行駛於後方的轎車、休旅車也受害於路面結冰，全數煞車不及，一台台接連發生追撞，影片中接踵傳來「碰碰碰」巨響，可以想見其強烈撞擊力道與涉及車輛數目之多，讓目擊民眾也嚇得不斷發出驚嘆聲。

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