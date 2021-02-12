美國再買2億劑新冠疫苗！拜登痛罵川普「買不夠」　8月前3億人接種

▲美國總統拜登前往美國國家衛生院實驗室，透露額外購買2億計疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統拜登當地時間11日宣布，聯邦政府已與輝瑞、莫德納等兩大藥廠額外訂購共2億劑新冠病毒疫苗，加上先前所保有與訂購的疫苗在內，至今已訂購6億劑新冠疫苗，預計今年夏季結束前，為全美3億國民施打。

根據外媒《富比士》報導，為了確保美國人人皆有疫苗可以接種，拜登11日拜訪美國國家衛生院實驗室時透露，兩周前已與輝瑞、莫德納兩大藥廠取得談判，爭取購買更多新冠疫苗，預計疫苗於今年7月底前交貨，而兩大藥廠也同時向政府承諾，將在今年5月前交付先前2億劑的疫苗訂單，比原先預估的時間提早1個月。

拜登批評前總統川普防疫不力，根本沒有在疫苗取得與分配上做好充分準備，稱自己是改革前朝留下來的弊端，呼籲全體國民應持續保持耐心，撐過今年春夏兩季。

據悉，美國持續加快疫苗接種計畫的腳步，拜登上任後，政府將100萬劑新冠疫苗配送至全國6500多間藥局，而其中多間連鎖藥局也宣布將於12日起開始進行接種作業，最終計畫上藥局將擴展至4萬個疫苗接種地點。

根據美國約翰斯霍普金斯大學的統計數據，美國至今已累計超過2737萬人確診，死亡人數更達47萬，為全球疫情最嚴峻的國家。

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