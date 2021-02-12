南韓盼「回歸日常生活」！新冠再增403例...農曆年後疫苗接種上工

▲南韓在首爾國立中央醫療院設置新冠疫苗接種中心，為疫苗配送與接種作演練。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓受到先前被基督教界稱為「異端」的永生教勝利祭壇等出現新一波大規模群聚感染後，新冠肺炎（COVID-19）疫情又出現變化，單日新增病例較先前微幅上漲，單日新增病例漲至4、500多人！各種宗教設施、親友聚會、醫院等仍舊傳出群聚感染案例，考量到春節人口會有全國性大規模移動，恐造成疫情從首都圈擴散，當局將於明（13）日頒布新的防疫政策。

根據《韓聯社》報導，截至12日0時為止，南韓今（12）日上午9時30分共通報403起病例，其中境內感染為384例、境外移入為19例，同時新增11例死亡。目前南韓共累計82837例確診、1507例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增299例（首爾佔155例、京畿道佔103例、仁川佔41例）；釜山新增25例；大邱新增11例；忠清南道新增10例光州、江原道、忠清北道各新增6例；全羅南道、慶尚北道、慶尚南道、濟州島各新增4例；世宗、全羅北道各新增2例；大田新增1例。

▲南韓在首爾國立中央醫療院設置新冠疫苗接種中心，為疫苗配送與接種作演練。（圖／路透社）

從主要群聚感染案例來看，京畿道富川市永生教勝利紀壇與其宗教補習班共累計105例；京畿道高陽市一山西區注葉洞太平洋舞蹈場與東京食堂共累計46例；首爾市龍山區親友聚會累計47例；首爾市漢陽大學醫院累計95例；京畿道安山市某製造業與清真寺累計19例；光州市安條克教會（안디옥교회，Antioch）累計142例；釜山市西區航運工會累計60例。

國務總理丁世均（정세균）於12日在臉書上公開新年問候影像，表示春節連假結束後將預計開始新冠疫苗接種，屆時將可回歸過去日常生活，經濟也可望恢復。

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南韓現行防疫措施（至2月14日）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、室內站立式表演場禁止營業；KTV、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳、咖啡廳、無人咖啡廳等晚間9時以後只開放外送與外帶；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場10%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；餐廳、咖啡廳、無人咖啡廳等晚間10時以後只開放外送與外帶；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場20%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

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