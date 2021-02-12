　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

自詡「情色皮條客」　Hustler雜誌發行人佛林特辭世

▲▼好色客雜誌發行人佛林特（Larry Flynt）。（圖／路透）

▲好色客雜誌發行人佛林特（Larry Flynt）。（圖／路透）

文／中央社

情色雜誌「好色客」的媒體公關今天說，發行人佛林特因病辭世，享壽78 歲。他自詡是「情色皮條客」，並藉由他一手打造的情色帝國與驚世駭俗的本領，挑戰言論自由與品味極限。

佛林特（Larry Flynt Jr.）所創經營成人娛樂事業的佛林特出版集團（Larry Flynt Publications）的女發言人高文（Minda Gowen）指出，佛林特是「因最近突發的疾病」致死。不過佛林特自1978年遇刺導致癱瘓以來，即健康不佳。他一生結婚5次育有4個子女。

高文發表聲明說，佛林特是在洛杉磯西達斯西奈醫學中心（Cedars Sinai Medical Center）於睡夢中與世長辭，當時妻子麗茲（Liz Flynt）與女兒狄瑞莎（Theresa Flynt）隨侍在側。

佛林特一生評價兩極，有人盛讚他是言論自由的衝撞者，也有人痛批他是個藉由性剝削與物化女性而謀取暴利的投機客。他以善耍噱頭花招嘲諷批評他的人而聞名，曾經穿著美國國旗製的尿布現身法庭。

他涉入諸多官司，最著名的莫過於遭福音派領袖法威爾（Jerry Falwell Jr.）控告誹謗，但美國最高法院（The U.S. Supreme Court）裁定他勝訴。

此事起因佛林特在好色客（Hustler）雜誌刊登假廣告，內容是法威爾自訴人生第一次性經驗發生在公共廁所裡，而且對象是母親。法威爾提訴並求償5000萬美元（約新台幣14億元），地方法院雖判他勝訴，不過1988年最高法院判決裁定，這則廣告只是戲謔諷刺，獲美國憲法第一修正案（First Amendment）保障。

佛林特在年富力強的人生精華歲月時，生活方式恐怕連羅馬帝國荒淫無度暴君卡利古拉（Caligula）聽了都會臉紅。他在自傳披露轉大人的第一次對象是隻雞，並說就算是平日上班時，每隔4或5小時就得嘿咻一次，不幸癱瘓後，他憑藉植入人工陰莖，照樣「性」福。

而佛林特創辦的成人娛樂事業估計營收曾一度高達1億5000萬美元，當好色客雜誌發行量下滑，他隨即展開超前部署，投資18禁的電視頻道、賭場，發行電影和販售商品。

佛林特說，只要大家認為他是憲法第一修正案的改革急先鋒，即使被貼上情色皮條客的標籤，他也從不以為忤。

他生前曾接受專訪表示：「就算我發行情色書刊與成人電影，並非意味著我不關心我們的社會病態。」

但是討厭佛林特的人卻認為他才不是英雄而是個卒仔。美國國家反性剝削中心（National Center on Sexual Exploitation）執行長霍金斯（Dawn Hawkins）表示：「佛林特應該被視為社會的禍害，他的職業生涯絕大多數時間從事剝削女性而且從中謀取暴利，而我們的文化因此更墮落。」

佛林特的一生可說是官司不斷，並且總是與猥褻指控與訴訟糾纏不清，還常常把現身法庭弄成鬧劇。他好發褻瀆謬論，曾讓為他辯護的律師要求法官把他綁起來並摀住嘴。

回顧這位情色大亨生平，1942年出生時家徒四壁，先後在肯塔基州與印第安那州定居，8年級後就輟學。

歷經軍中服役與通用汽車廠的工作經驗後，1968年他跟胞弟在俄亥俄州的岱頓鎮（Dayton）經營好色客俱樂部（Hustler Club），1973年俱樂部發展成為據點遍布全州的脫衣舞酒吧，同時佛林特發行一份推銷脫衣舞酒吧的快訊。

這份快訊後來成為他的招牌出版品好色客雜誌，這份刊物以極致裸露豔照為特色而聲名狼藉，以致競爭對手「花花公子」雜誌（Playboy）看起來相對保守。好色客的內容可說是尺度無上限，並且特別強調就是要刊登女性生殖器官的圖片。

根據報導，好色客巔峰期發行量曾達到300萬本。佛林特出版集團另發行其他的情色刊物、電影與符合主流市場口味的雜誌。

他對於引發爭議樂此不疲，1975年刊登美國前第一夫人賈桂琳．甘迺迪（Jacqueline Kennedy Onassis）曬日光浴的裸照，以及雜誌封面選用裸體女子頭埋進絞肉機的照片，使他搶占新聞版面。1988年他更公開懸賞100萬美元，給能逮到美國政府高官醜聞的狗仔。

佛林特因遭槍擊而腰部以下癱瘓，使得他終身只能靠著要價1萬7000美元的鍍金輪椅代步。儘管如此，他曾打著「關心你的情色皮條客」名號，分別在1984年與2003年意圖競選總統與加州州長。

1977年，也就是佛林特遇刺前一年，他受到當時總統卡特（Jimmy Carter）妹妹露絲．卡特．史泰波頓（Ruth Carter Stapleton）的鼓勵，受洗成為福音派基督徒，但遇刺後就棄絕信仰。

►美容油霸主，趕走全身紋路

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
2021牛轉乾坤！　《ETtoday新聞雲》祝大家牛年行大運
快訊／辛龍睽違4個半月終於發聲！　除夕深夜吐5字
「財神爺眷顧」投注站曝光！開過2次頭獎…累計8次百萬大紅包
快訊／除夕夜好會中！今彩539也開出　800萬頭獎1注獎落南

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

旅館天花板傳怪聲！　抬頭驚見「一張臉」露出…髒腳掛空中

自詡「情色皮條客」　Hustler雜誌發行人佛林特辭世

印度防長證實！中印從班公湖撤軍　回到「2020對峙初期」

消失24年的肯德基爺爺！被丟下道頓堀川後成「阪神老虎隊」魔咒

彈劾案第二天！民主黨緊咬「選後煽動言論」　狂轟川普是暴動禍首

藍環章魚「藏身雪梨海灘」　海中漂浮影片曝！毒液3分鐘可殺26人

研究揭殘酷真相！被「胖死」的英國人飆增　比吸菸死亡率更高

10歲女童被綁架！機警清潔工一眼認出嫌犯　「垃圾車堵人」成英雄

富家女玩「性愛遊戲」窒息亡…信用卡詭藏電梯內！疑男友謀財害命

用工業爆竹自製超壯觀煙火　不慎引爆！屋頂噴飛「他右手全炸爛」

台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

奴才熱情嘟嘴狂吸「強吻嘴邊肉」　鼠寶生無可戀放棄抵抗：夠了沒

第2張就中！與家人合資3萬6千元　OL刮刮樂中百萬...加碼喊拚BMW

網購寄錯衣！京劇頭套→舞龍舞喵　貓咪表情超厭世「把臉埋進棉被」

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

《尚恩帶你上車》EP17 / 精華版

旅館天花板傳怪聲！　抬頭驚見「一張臉」露出…髒腳掛空中

自詡「情色皮條客」　Hustler雜誌發行人佛林特辭世

印度防長證實！中印從班公湖撤軍　回到「2020對峙初期」

消失24年的肯德基爺爺！被丟下道頓堀川後成「阪神老虎隊」魔咒

彈劾案第二天！民主黨緊咬「選後煽動言論」　狂轟川普是暴動禍首

藍環章魚「藏身雪梨海灘」　海中漂浮影片曝！毒液3分鐘可殺26人

研究揭殘酷真相！被「胖死」的英國人飆增　比吸菸死亡率更高

10歲女童被綁架！機警清潔工一眼認出嫌犯　「垃圾車堵人」成英雄

富家女玩「性愛遊戲」窒息亡…信用卡詭藏電梯內！疑男友謀財害命

用工業爆竹自製超壯觀煙火　不慎引爆！屋頂噴飛「他右手全炸爛」

《木曜4》再寫紀錄！突破框架…跨界「開演唱會」　粉絲留言挺爆

大龍峒保安宮國運籤出爐！4籤「保守為主」：守住目前台灣局面

年終獎金到手怎麼用最好？　專家：三大規劃讓你錢滾錢

初一子時開廟門！大甲鎮瀾宮女信眾隨手一插　驚喜搶到頭香

想脫單快用「粉色皮夾」！Miu Miu抓皺設計好少女　Chanel還能當肩背包

松山鄧麗君非虛傳！徐巧芯搶救港湖胖虎　一對一教唱高嘉瑜

春節出遊「泡湯」成選項　業者提醒3點要注意...別吃太飽

旅館天花板傳怪聲！　抬頭驚見「一張臉」露出…髒腳掛空中

20隻黃金獵犬逃離大陸屠宰場飛美國享福　新爸媽機場迎接

英甜美女網選手高達189公分　不吝嗇放送無敵長腿

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

國際熱門新聞

印度神童除夕災難預言落空？網曝真實日期

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

被丟下道頓堀川消失24年！肯德基爺爺成棒球隊魔咒！

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

富家女玩「性愛遊戲」窒息亡

外送員日走10km送餐！男大生苦撐家計引網友同情

男大生炒股「慘賠2000萬」走絕路！父母怒告

兒子4人輪姦12歲幼女！房東當晚「燒屍滅證」

「人類將面臨2災難」他預言！比新冠死更多人

印防長證實　中印從班公湖撤軍

寵物犬發狂　她遭撕咬「手臂掉下來」慘死

女大生點Uber被偷吃！外送員開口就喊「親愛的」

情色皮條客 好色客雜誌發行人辭世

8辣妹表演人體吊燈　5秒後急墜6米

更多熱門

相關新聞

A書大亨想彈劾川普　給3億求爆料

A書大亨想彈劾川普　給3億求爆料

美國知名情色雜誌《好色客》（Hustler）創辦人弗林特（Larry Flynt）在週末的《華盛頓郵報》上，刊登一篇全版的廣告，表示願意懸賞1000萬美元（約台幣3億元），交換任何有關總統川普的爆料，好讓他可以彈劾川普下台，他更在廣告中大肆批評了看不慣川普的地方。

美國會議員每月收到《好色客》！

美國會議員每月收到《好色客》！

鈴木汽車鬧笑話　色情雜誌成車款

鈴木汽車鬧笑話　色情雜誌成車款

比基尼女教師　拍爆乳寫真救災民

比基尼女教師　拍爆乳寫真救災民

比基尼女教師　好色客邀拍露4點

比基尼女教師　好色客邀拍露4點

關鍵字：

Hustler

讀者迴響

熱門新聞

23歲男遭「口爆」命危！鞭炮嘴裡炸開

辛龍睽違4個半月發聲！　除夕夜吐正向5字

女兒被賞巴掌　父找20親戚包車殺到婆家

印度神童除夕災難預言落空？網曝真實日期

諾貝爾遺產100多年沒發完　原因曝

《終極一班》16年了！那些KO榜高手現況公開

高雄夜市除夕夜亂鬥！5歲女童遭爆頭

山竹撥開內餡長毛　網萌暈：極品

雙魚座中獎機率大！新年財運亨通「5星座」

過年10大禁忌別踩　整年超好運

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

側寫／峮峮「跨越心中的坎」笑了

夫拍照炫：妳那麼難追，還不是給我當保姆

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

更多

最夯影音

更多
台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！

台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！
部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

奴才熱情嘟嘴狂吸「強吻嘴邊肉」　鼠寶生無可戀放棄抵抗：夠了沒

奴才熱情嘟嘴狂吸「強吻嘴邊肉」　鼠寶生無可戀放棄抵抗：夠了沒

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面