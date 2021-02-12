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失業男性侵12歲繼女逾百次　遭判「坐牢1050年」律師：法院應檢討

▲▼家暴,受虐,女童,男童,性侵。（圖／123RF）

▲男子數年間性侵12歲繼女合計超過100次，遭判處1050年監禁。（圖／取自123RF）

記者張寧倢／編譯

馬來西亞一名失業男子因為強姦12歲繼女，當地法院判處他1050年的有期徒刑與24下鞭刑。對此，大馬資深律師西瓦納納坦（N Sivananthan）表示，從未遇過這種超過千年的監禁判決，被告就算窮極一生也無法完成，「高等法庭應該立即提出檢討。」

根據《今日自由大馬》報導，一名住在雪蘭莪州八打靈（Petaling Jaya）地區的33歲男子於2018年1月至2020年2月的兩年間，竟然性侵12歲繼女多達105次，因而遭到起訴。巴生市地院法官古納孫達麗（M Kunasundary）1月27日宣判，被告每項罪狀分別處以10年監禁與2下鞭刑。

報導指出，古納孫達麗援引的《刑事程序法典》第288（5）條文規定，一名最犯罪多僅能被鞭笞24下，最終這名男子遭到判處1050年有期徒刑、24下鞭刑，服刑起始日是從1月20日落網當天算起。

對此，資深律師西瓦納納坦受訪表示，他從來沒有遇到過如此長的監禁判決，就算讓被告一輩子待在獄中也無法完成，「高院法官忽視了對同一罪名的量刑原則，相當荒謬，因為這等於是強加了無期徒刑在他身上。」

另一名受訪律師維馬爾（V Vemal Arasan）則認為，法官應給未聘請辯護律師的被告人一段時間，於法律扶助機構尋求國家律師為他抗辯，以減輕罪刑，「律師可以就量刑原則，向法庭要求同時執行這些刑期，審判不是為了定人死罪，而是讓犯人得到應有的懲罰，並矯正錯誤行為。」

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