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泰「畸形5腳牛」成財神…替主人送中獎號碼！　村民急膜拜

▲▼牛。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲泰國一頭小牛因為天生擁有5條腿而遠近馳名。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

泰國東北部素林府（Surin）一頭名為甘酷（Kamkoo）的小牛，因為天生擁有5條腿而遠近馳名。迷信的村民們相信，由於今年是農曆牛年，因此這頭長相奇異的小牛會給他們帶來好運，大家紛紛從四面八方趕來膜拜牠。

據《每日星報》報導，這頭小牛的第5條腿長在背上，而這條腿上，也有兩個互相纏繞在一起的蹄子，長相十分奇特。不過令人難以置信的是，這頭2歲的小牛在各方面都很健康，甚至還可以和媽媽一起在田野里四處遊蕩吃草。

小牛的主人格蘭維希特（Thongjan Glangvichit）相信小牛是幸運的化身，他表示，「我夢見我已故的父親讓我好好照顧這頭小牛，並讓我下注65泰銖買彩票。」他的妻子布雅麗（Bualee）則說，「我也夢見一個人告訴我，551-465是中獎號碼。」

不僅僅只有甘酷的主人相信牠能帶來好運，當地居民也認為，是因為牠出生才讓大家經常夢見中獎號碼。不過從科學的角度而言，這頭小牛的第5條腿據信是多肢畸形（polymelia）所引起的。「多肢畸形」是一種出生缺陷，這種缺陷會讓受影響的陸生動物先天比正常個體多長出一隻額外的畸形肢。

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