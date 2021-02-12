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邪教「人民聖殿」信徒集體服毒奪913命！美史上最大非自然死亡事件

▲▼ 美國邪教「大衛教派」（Branch Davidians）、「人民聖殿教」（Peoples Temple）創辦人。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國邪教「人民聖殿教」（Peoples Temple）創辦人吉姆瓊斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

宗教能夠成為人們的依靠，也能奪走人的性命。美國1950年代中期一個名為「人民聖殿教」的組織於印第安納州成立，創立人吉姆瓊斯起初創立食堂幫助貧困人民，因此讓追隨著不斷增加。沒想到吉姆瓊斯最終染上毒癮，被害妄想症越來越嚴重，最後在1978年發生信徒集體自殺事件，造成913人死亡，其中還有超過200名的孩童。

吉姆瓊斯（Jim Jones）在人民聖殿教創立初期，要求信眾積極投入教會、捐贈金錢和物資，時常幫助遭到種族歧視的人，讓他開始有很多忠實的追隨者。到了1970年代，美國社會動盪不安，此時自稱牧師的瓊斯四處發表激昂演說，讓人有心靈歸屬，信眾最多曾達到千名，他們設立免費飯堂、日間託兒所、老年人診所及提供各項社會服務。

▲▼瓊斯鎮。（圖／達志影像／美聯社）

▲瓊斯鎮。（圖／達志影像／美聯社）

隨之而來的醜聞也不斷被爆料，瓊斯被指控竊取信眾財產、假裝神跡治癒、嚴重處罰信眾及自稱為救世主等。同時，瓊斯也染上嚴重的毒癮，被害妄想症越發嚴重，覺得美國政府要摧毀他的教堂。因此，人民聖殿教遷往南美洲的蓋亞那（Guyana），成立自給自足、與世隔絕的公社「瓊斯鎮」（Jonestown）。

曾住過瓊斯鎮的科爾（Laura Johnston Kohl）接受BBC訪問表示，當時鎮上住有有約1000多人，讓瓊斯的壓力越來越大，毒癮和人格障礙也越來越嚴重，經常要大家「彩排」集體自殺。

▲▼ 「人民聖殿教」（Peoples Temple）集體自殺事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲「人民聖殿教」信眾集體自殺。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼「集體自殺」瓊斯鎮 。（圖／達志影像／美聯社）

1978年11月14日北加州國會議員里奧·瑞恩（Leo Joseph Ryan）帶著幾名記者與親人在「瓊斯鎮」的家屬一起前往當地，想要知道是否如同瓊斯所說該地區是一個「完美的烏托邦」，當他隔日準備帶著12名自願離開的信徒準備搭機時，卻被武裝的聖殿駐衛隊開火射殺。

瓊斯隨後召集了所有信徒參與「革命自殺」的集體行動，命令大家喝下摻有氰化物的葡萄汁，不願就範的人就會被勒斃或射殺。他大吼道，「我不在乎你聽到多少聲慘叫，我不在乎有多少痛苦的呼喊，死亡比這人生好上百萬倍。」此次事件造成913人死亡，其中有超過200名的孩童。

瓊斯鎮集體自殺事件廣受媒體關注， 相關照片在發生後的幾個月內占據著報紙和雜誌的封面，包括被《時代》和《新聞周刊》雜誌冠以「死亡邪教」的標籤。這次事件也是除了911事件以外，美國社會於現代史上最大規模的非自然死亡事件。

 

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