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美兒科醫生驚爆「戀童」！珍藏清涼照、色情片　女兒朋友也受害

▲醫院,醫生,檢查。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲美國佛州一名兒科權威醫師因持有兒童色情影片被捕。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳美依／綜合外電報導

美國佛州南部的49歲醫師米茲拉奇（Dr. Michael Mizrachy）被視為該地區小兒科權威，深受家長喜愛與尊敬，但如今竟因持有兒童清涼照片與色情影片遭到逮捕。根據警方說法，受害者包括嫌犯女兒的朋友。

《太陽哨兵報》等外媒報導，布勞沃德郡（Broward County）警方2020年10月根據線報展開調查，在米茲拉奇的網路帳號中找到許多證據，包括10至15歲女童身穿內衣或泳裝、特寫特定身體部位的偷拍畫面，另有一部兒童色情影片。他們還發現，嫌犯透過APP與一名15歲少女交流「不恰當」照片。

▲美國佛州49歲兒科醫師米茲拉奇（Dr. Michael Mizrachy）因持有兒童色情片被捕。（圖／翻攝布勞沃德郡警長辦公室）

▲米茲拉奇（Dr. Michael Mizrachy）被視為佛州南部的兒科權威。（圖／翻攝布勞沃德郡警長辦公室）

警方引述目前證據指出，米茲拉奇下班、離開工作場所之後，在網路或其他地方取得上述影音，但受害者包括女兒的朋友。警官天加（Andrea Tianga）強調，沒有證據顯示，嫌犯在工作期間犯案。

據悉，米茲拉奇不曾被病患投訴，也沒有遭遇過任何處分。他曾在西布沃德兒科醫院（West Broward Pediatrics）任職，院方發布聲明表示，「我們對於這些指控深感震驚與不安。院方與米茲拉奇醫師的聘僱關係去年就已終止，他不再與我們有所關聯」，強調致力維護病患福祉。

 

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