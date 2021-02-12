北韓10項國寶驚艷全球！爽飲啤酒高級松茸吃到飽...連他都說讚

▲來自北韓的Youtuber介紹北韓10大特產，圖為平壤大同江畔。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

每一個國家都有與眾不同的特產與美食，象徵獨到的民族文化，其中全州拌飯、釜山豬肉湯飯、春川辣炒雞為南韓的代表性國民飲食；然而在北韓（朝鮮）也有經全民認定、且不為人知的代表性特產與美食，其中包括開城人參、大同江啤酒，反而聞名全球的玉流館平壤冷麵卻不在列。

來自北韓的Youtuber朴有星（박유성，音譯）特別舉出最能代表北韓的10項特產與國民美食。

1. 會寧白杏

來自咸鏡北道會寧市的特產白杏外貌平凡，然而隱藏在果肉內的種子卻能被製成杏仁果、釀酒，獲北韓指定為「天然紀念物」。

2. 白頭山（長白山）篤斯越橘

篤斯越橘可用來釀酒，常見於北韓各種宴會、慶典、活動之中，因此被指定為「天然紀念物」。

3. 北青蘋果

金日成主席60年代時曾親自指示在咸鏡南道北青郡一帶大量栽培種植蘋果，以前曾有謠言盛傳「十里外也能聞到蘋果香氣」，且有人誇張形容一顆北青蘋果的大小和兒童的頭一樣大，因此其品質為北韓境內最優秀。朴有星表示，一旦有性品嘗北青蘋果，其美味令人難以忘懷。

▲圖為開城人參工廠。（圖／達志影像）

4. 開城人參

開城人參聞名於朝鮮時代。當時中國將來自朝鮮（高麗）的開城人參視作最高級的藥材，此外開城位於韓半島（朝鮮半島）的正中間，其地理位置優越，溫度、氣候皆最適宜栽培人參。

5. 大紅湍馬鈴薯

北韓有一首知名的兒歌這樣唱道，「圓溜溜的大紅湍馬鈴薯，因為太大了沒辦法一次吃完...馬鈴薯呀馬鈴薯，王（指巨大之意）馬鈴薯」，來自兩江道大紅湍郡的馬鈴薯品質在北韓境內最為優秀，因為該地鮮少降雨、氣候乾燥，最適合種植馬鈴薯。

▲平壤大同江啤酒為北韓代表國產之一。（圖／達志影像）

6. 大同江啤酒

來自首都平壤的大同江啤酒，事實上成名時間相當晚，直到2001年才由國防委員長金正日親自指示大量生產啤酒。德國啤酒聞名全球，當時金正日指示引進德國生產設備、招聘英國技術人員，在平壤蓋起啤酒工廠，加上北韓境內熟知使用酵母，味道絕頂，擁有咖啡啤酒、拉格啤酒、黑啤酒等7種啤酒。

7. 七寶山松茸

2018年北韓最高領導人金正恩與南韓總統文在寅舉行完會談後，曾贈送其七寶山松茸。事實上，七寶山松茸為自然產物，在北韓享有尊爵不凡的地位，屬於特級國寶之一。

▲北韓贈送文在寅2公噸松茸。（圖／CFP）

8. 安邊橘

江原道安邊郡出產的橘子，竟然連一粒籽都沒有，以此聞名北韓全境。

9. 洪原毛蟹

來自咸鏡南道洪原郡的毛蟹，在北韓境內價格非常昂貴，屬於最奢華的高級漁產之一，不過其習性為在氣候寒冷處棲息，隨著全球暖化，毛蟹不斷往北方移動，現在只能在咸鏡北道、甚至俄羅斯才能大量捕獲。

10. 新義州鞋子

北韓在新義州廣設製鞋工廠，自從金正日等統治者在公開場合穿上新義州製造的鞋子後，開始深受全國人民喜愛，不同價碼有不同品質，除了供一般平民所穿的「便利鞋」，還有舒適涼爽的高級鞋，據稱其輕盈、毫無穿戴感，適合戀愛中的年輕男女穿。

▼朴有星介紹代表北韓的10項特產

