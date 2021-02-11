10歲女童被綁架！機警清潔工一眼認出嫌犯　「垃圾車堵人」成英雄

Louisiana sanitation workers save 10-year-old girl kidnapped by sex offender https://t.co/668ESdgnbJ pic.twitter.com/w5e8zGQOMY — New York Post (@nypost) February 10, 2021

記者葉睿涵／綜合報導

美國路易斯安那州2位清潔工人梅里克（Dion Merrick）和安托萬（Brandon Antoine ）8日在工作時，意外發現一輛在「安珀警報」中被提及的灰色Nissan Altima，於是他們立刻與警方聯絡，還機警地用垃圾車把車堵住，直到警方出現，救出被綁架的小女孩，並逮捕了33歲的犯罪嫌疑人塞里爾（Michael Sereal）。

據《紐約郵報》和KFBK新聞廣播報導，10歲的小拉薩爾（Jalisa Lasalle）在7日下午被綁架後，警方發出安珀警報（AMBER Alert），希望民眾能提高警惕，協助尋找小拉薩爾。警報顯示，這名女童最後一次被目擊搭上一輛2012年產製的灰色Nissan Altima，此後便不見蹤影。

AMBER ALERT: Here are the details for the alert many of you just received: https://t.co/HkRxv2Co7e



Investigators think 33-year-old Michael R. Sereal abducted a 10-year-old girl from New Iberia. Call 911 if you spot this vehicle. The girl is believed to be in imminent danger. pic.twitter.com/uLKTXhZg4i — WAFB (@WAFB) February 8, 2021

機警的梅里克和安托萬在工作時，發現這輛停在路邊的車，他們心中起疑，於是立刻與警方聯繫。警方迅速趕往現場，並以「涉嫌綁架兒童」和「未被登記性侵罪」關押塞里爾，不得保釋。警方表示，這名女孩已接受體檢，但並未透露她的具體情況。

梅里克在接受採訪時表示，「感謝上帝讓我看到那輛車，並想起昨天的安珀警報。在警察抓住那個人時，這名小女孩正坐在後座的保險櫃上。感謝上帝，她還活著。」他和安托萬的老闆在得知員工的英雄事蹟後讚不絕口，他表示，「我們為梅里克和安托萬感到無比驕傲，他們救了那小女孩的命」。

通稱安珀警報的「美國失蹤人口：廣播緊急回應」（America's Missing: Broadcasting Emergency Response），是一個主要用於美國和加拿大的兒童失蹤或綁架預警系統。當確認發生兒童綁架案件時，警務部門會透過各種大眾媒體向社會大眾傳播警報訊息，以大範圍搜尋失蹤兒童。

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