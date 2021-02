用工業爆竹自製超壯觀煙火　不慎引爆！屋頂噴飛「他右手全炸爛」

▲一名在工地上班的男子想自製大型煙火,卻不慎炸掉自家房子。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者張寧倢/綜合外電編譯

一名英國男子卡爾(Paul Carr)為了製造出更壯觀的煙火,決定將2個工業用的爆竹組裝在一起,卻不小心引燃,火藥瞬間爆炸,發出巨大轟隆聲響的同時,母親花錢租下的房子直接被炸破屋頂,所有家具全數夷為平地,爆炸威力大到連鄰居家牆上的時鐘也遭震倒在地,卡爾本人則失去了他的右手與左手2根手指。

根據《每日星報》、《利物浦回聲報》報導,這場荒唐又驚險的爆炸意外發生在2017年的利物浦,當時25歲的卡爾與母親一同住在安菲爾德足球場(Anfield Football Stadium)附近租屋處,9月12日下午5時卡爾在家中試圖將2個工業用爆竹敲碎、磨成火藥,想將之合併成一個更高強度、更壯觀的煙火。

檢察官達菲(Jonathan Duffy)表示,爆炸威力強大,鄰居都聽見「碰!」的巨大聲響,有人牆上時鐘掉到地上,也有人衝到街上查看,便發現卡爾家被火勢吞沒,滾滾黑煙從屋頂竄出。據報導,卡爾的8歲堂弟與母親當時待在1樓,吸入濃煙被送往醫院後沒有大礙,但待在閣樓的卡爾不僅炸毀右手,也失去了左手食指與拇指。

