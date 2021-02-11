拜登首度與習近平通話！談話內容曝光　「若有益美國人願合作」

▲拜登在10日首度與習近平通話。（圖／路透）

文／中央社華盛頓10日綜合外電報導

美國總統拜登今天首度與中國國家主席習近平通話，拜登在推特公布兩人談話，對北京經濟策略、人權侵犯及脅迫台灣表示關切，也強調當有益於美國人民，願意與中國合作。

拜登推文說：「我今天與習主席通話，祝他與中國人民農曆新年快樂，我也對北京的經濟策略、侵犯人權及脅迫台灣等情事表示關切。我告訴他，當對美國人民有益，我願意與中國合作。」

I spoke today with President Xi to offer good wishes to the Chinese people for Lunar New Year. I also shared concerns about Beijing’s economic practices, human rights abuses, and coercion of Taiwan. I told him I will work with China when it benefits the American people. — President Biden (@POTUS) February 11, 2021

根據中國官媒央視公布的談話摘要，習近平強調，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇。對於美國關心的台灣、香港、新疆等議題，習近平重申屬中國內政，美方應尊重中方核心利益。

習近平說，兩國應該共同努力、相向而行，秉持不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定發展。

習近平在通話中也再次強調，中美兩國在一些問題上會有不同看法，關鍵是要相互尊重、平等相待，以建設性方式妥善管控和處理。

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