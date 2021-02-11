線上授課「靜音2hrs」…教授得知真相傻了！　20學生乾等下課

▲新加坡數學系副教授的網課被禁音2小時卻不自覺。（圖／翻攝自Youtube／Singapore Incidents）

記者葉睿涵／綜合報導

新冠疫情肆虐導致許多學校紛紛改以遠距教學的模式上課，但新加坡國立大學（NUS）一名數學系副教授王東（音譯）卻發生了可怕的悲劇，他在遠距教學中意外開啟靜音模式而不自知，滔滔不絕地講了2小時後，才被學生告知技術出狀況，讓王東只好無奈地宣布「擇日補課」。

據新加坡《聯合早報》和英國《獨立報》報導，王東當時正在視訊軟體Zoom上講授「與數學生活」課程，不料，他的畫面突然停頓一下後，就被靜音了。同學們發現老師那端出現狀況後，開始嘗試向他反映問題。他們撥打他的手機、嘗試取消自己的麥克風禁音不斷發出聲音，甚至還嘗試集體沉默希望能引起老師的注意。豈料，這名專注講課的老師毫無反應，一心沉醉於自己的授課當中。

@queen_yx_ just a regular day of lecture on online school watch till the end !!! original sound - yx

隨著時間的流逝，越來越多學生開始不耐煩，紛紛退出課程，只剩約莫20名學生在線痴等。終於在2小時後，老師的聲音恢復了，他詢問同學們，是否對剛剛的課程內容有疑問，若沒有問題的話，那課程就此結束。這時，同學才終於找到機會向老師反映，「從傍晚6點08分開始，您（王東）的畫面突然靜止，我們就再也聽不見您的聲音了」。不過，這時的時間已是晚上8點。

王東聞悉的瞬間立刻倒抽一口涼氣，再次向學生們確定是否真的沒聽見他的聲音。連續「蛤」了2聲後，王東才終於接受這讓人傻眼的事實，無奈宣布「擇日補課」。學生表示，他們在網課過程中，想盡辦法與老師聯繫，但老師似乎是用平板講課，因此錯過了他們的來電，不過他們相信，經過這次教訓後，王東授課時一定會記得將手機放在身旁。

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