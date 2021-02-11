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印度神童「除夕驚人災難」預言落空？　網曝真實日期：有時差

▲▼印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）曾預言2020年底將有一場更嚴重的災難，結果新冠肺炎病毒出現變種。（圖／翻攝自YouTube）

▲印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）曾預言2020年底將有一場更嚴重的災難，結果新冠肺炎病毒出現變種。（圖／翻攝自YouTube）

記者鄭思楠／綜合報導

印度14歲神童阿南德（Abhigya Anand）預測2021年天象會出現「6星連珠」，認為2月10日將會發生震驚全球的大事，造成許多人恐慌。如今，預言日期已過，卻好像沒有大事發生，外界質疑他是否預言落空。對此，有網友分析「計算關鍵」，或許今（11）日才是預言中真正的日期。

精準預言新冠肺炎疫情，而爆紅的印度14歲少年阿南德（Abhigya Anand），曾預告2021年2月受到六星連珠影響，恐怕會發生驚人的災難，經濟甚至會在這一天全面崩盤。

據《香港01》報導，如今已來到2月11日，阿南德所說的預言日已經過去，經濟沒有像他說的崩潰，甚至港股不跌反升幾百點，更一度重上3萬點水平，讓不少人認為阿南德此次「預言落空」。

不過有香港網友分析，其實解讀阿南德的預言還要計算「時差」，有一派網友認為要以美國時間來解讀他的預言，美國與印度的時差為11小時30分鐘，所以可能真正的預言日或許是「今日」才對。

▲▼印度神童阿南德的預言成真。（圖／翻攝自YouTube@Conscience）

▲阿南德多次預言成真。（圖／翻攝自YouTube@Conscience）

年僅14歲的阿南德與妹妹對占星術、印度教經典《吠陀》（Veda）等相當感興趣，兩人過去在YouTube頻道分享多達850部影片，而最受關注的一部影片，是2019年8月22日發布的，內容精準預言新冠肺炎疫情，讓他一夜爆紅。

阿南德於2020年預言，在12月21日或更早時間，會出現令「數以百萬計的人內心恐慌」的事，剛巧英國衛生大臣夏國賢於12月20日指出，英格蘭部份地區新冠肺炎變種病毒株傳播已失控，令預言幻似真，更有人翻出世界各地發生的新聞，認為與預言有關，應驗成為令人「內心恐慌」的事。

不過，阿南德的預言也並非完全準確，甚至受到各界權威人士的質疑。例如他預測2020年會發生第三世界大戰，並明確點出參與國家分別為美國、伊朗、印度以及巴基斯坦，但直到2021年都沒有發生。

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