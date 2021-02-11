打臉WHO！澳科學家：新冠源自中國　2019已有社區傳播

▲WHO專家小組中唯一的澳籍科學家爆料，中國是新冠的疫源，而病毒最有可能的來自於蝙蝠。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

世界衛生組織（WHO）專家小組遠赴中國武漢進行1個月的溯源調查後宣布，新冠病毒並非源自中國，引起軒然大波。團隊中一名澳籍科學家在接受《第9頻道新聞網》採訪時表示，儘管WHO的官方調查結果仍未有定論，但他認為，中國就是新冠肺炎的疫源，而新冠病毒最有可能的來自於蝙蝠。

據《第9頻道新聞網》、《雪梨晨鋒報》報導，微生物學家和傳染病專家德懷爾（Dominic Dwyer）是WHO專家小組的一員，他同時也是這個14人團隊中唯一的澳洲人。他在採訪中表示，病毒源自於其他國家的證據非常有限，因此他認為，中國就是新冠肺炎的疫源，而且他認為，新冠肺炎在武漢市場的爆發是一個放大事件，因為早在中國向WHO通報第一宗病例前，新冠病毒可能就已在社區內傳播好幾週了。

▲德懷爾認為，新冠病毒最有可能來自於蝙蝠。（圖／CFP）

他也對病毒的傳播做出了解釋，他認為，新冠肺炎的感染源與2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和2012年的中東呼吸症候群（MERS）類似，病毒最有可能的來自於蝙蝠，然後才由貓類動物將病毒傳給人類；不過，由於蝙蝠的移動不受人類的國界劃分影響，因此他們可能會出現在中國以外的國家，這才讓人們誤會，其他國家也有可能是新冠疫情源頭。

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