收拾川普爛攤！拜登政府與日本協商駐軍經費　2021年度已達共識

▲駐日美軍司令史奈德（Kevin Schneider）與日本自衛隊聯合參謀長山崎幸二於2020年10月26日在聯合軍演中發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京11日綜合外電報導

有關日本政府2021年度後應負擔的部分駐日美軍駐留經費，預料日美政府將對2021年度暫時維持目前負擔水準達成一致看法。雙方將於本週內透過線上方式展開協議，並進行最後談判。

日本方面負擔的部分駐日美軍駐留經費，在日本被稱為「關懷預算」，日美兩國每隔5年就必須締結一次特別協定，最近一次協定將於2021年3月到期，日美雙方2020年10月已進行事前協商。

日本政府去年底編列2021年度預算案時，已編列跟2020年度相同水準的2017億日圓關懷預算。

日本讀賣新聞報導，超過一名日本政府相關人士透露目前進度。由於在特別協定失效前所剩時間有限，日美政府決定先就2021年度經費做出暫定決定，剩下的4年經費再另行協議。

▲駐日美軍司令史奈德（Kevin Schneider）。（圖／達志影像／美聯社）

所謂關懷預算，指的是日本負擔駐日美軍駐留經費中的美軍基地電費、瓦斯費及勞工薪資等。這次雙方談判因為美國前總統川普政府要求大幅提高日方負擔經費，造成談判遲無共識，等到新任總統拜登政府上台後，日美才重新開始談判。

共同社也報導，日美雙方政府已就2021年度暫時維持現行水準達成大致協議，也就是將2020年度日方負擔經費水準延長一年，雙方將另行針對2022年度後的日方負擔經費進行談判。

拜登政府已同意日方提案，日本政府將在現行特別協定失效前，在國會通過新協定。

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