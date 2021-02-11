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化石燃料空汙每年恐致800萬人死亡！　研究曝：占全球總數18％

▲▼化石燃料,空氣汙染。（圖／達志影像／美聯社）

▲全球至少800萬人因吸入污染氣體而死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

最新研究發現，燃燒煤炭、石油等化石燃料，除了會排放溫室氣體之外，也會釋放像是PM2.5的微小有毒粒子，這些有毒粒子會深入人類肺部，造成全球每年約有至少800萬人因吸入污染氣體而死亡。

根據《環境研究期刊》（Environmental Research）最新發表研究指出，燃燒煤炭、石油等化石燃料會產生溫室氣體，將太陽輻射困在大氣層中，導致氣候變遷；除此之外，它也會釋放出被稱為PM2.5的微小有毒粒子，這些顆粒能夠深入肺部，加重氣喘等呼吸系統疾病，並可能造成肺癌、心臟病和中風。

研究發現，2018年化石燃料空氣汙染成的死亡人數，佔了全球總死亡人數的18％，約870萬人，包含森林野火和農業大火造成的濃煙和灰塵汙染。這個數字已經比先前高很多，原本專家在2019年尚未做研究前預測，這個數字約在420萬左右。

倫敦大學自然地理副教授瑪萊斯（Eloise Marais）表示，根據哈佛大學開發的全球大氣化學3D模型顯示，中國、印度、美國東部地區、歐洲和東南亞的空汙問題最嚴重；尤其東南亞空汙問題造成死亡人數達30.7％，其次為歐洲的16.8％和美國的13.1％。

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