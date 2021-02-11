彈劾案第二天！民主黨緊咬「選後煽動言論」　狂轟川普是暴動禍首

▲彈劾案進入第二天，美國前總統川普依舊未現身。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國聯邦參議院在10日持續審理前總統川普的第二次彈劾案，眾議院彈劾監察人團（impeachment managers）認為，川普身為總司令，不但沒有在國會暴動中給予任何幫助，反而不斷加強他自選舉日以來就一直向川粉們灌輸的負面訊息，鼓動川粉到國會抗議，因此他是引發本次暴動事件的罪魁禍首。

▲民主黨眾議員拉斯金認為，川普事前已知曉國會暴動將會發生。（圖／達志影像／美聯社）

綜合CNN、CNBC等美媒報導，民主黨眾議員拉斯金（Jamie Raskin）表示，川普在國會暴亂發生後的表現可見，他早已知曉暴動即將來臨，而且在事發後，身為總司令的他，不但沒有給予任何幫助，也不譴責暴徒們的行為，反而不斷加強他自選舉日以來就一直向川粉們灌輸的負面訊息，煽動川粉的情緒，因此他在國會暴動事件中「絕對不是無辜的旁觀者」。

▲民主黨眾議員尼格斯認為，川普在競選期間和選後的言論煽動了川粉的情緒。（圖／達志影像／美聯社）

而民主黨眾議員尼格斯（Joe Neguse）則表示，川普在競選過程以及選舉後，一再向川粉們喊話，要他們「像地獄般戰鬥」和「永不投降」，這些危險的言論無不在煽動川粉們的情緒，導致最後發生致命的暴力事件。尼格斯也指出，即使川普親眼目睹自己的言行造成了暴動事件，但他仍未阻止暴力發生，反而還要求支持者們在1月6日前往國會抗議，因此他絕對是這次暴動事件的罪魁禍首。

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