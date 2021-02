荒野生存33天！2男1女翻船「受困無人島」　靠老鼠肉、椰子水苦撐

▲美國海岸防衛隊(USCG)發現3名古巴人受困無人島。(圖/翻攝自USCG)

記者張寧倢/編譯

荒島漂流記竟在中美洲的加勒比海真實上演,美國海軍日前在佛州西島與古巴之間海域上,發現一個無人島上有不尋常的大面旗幟,仔細一看才發現是2男1女受困在島上,於是立刻派遣當地的直昇機救難隊展開救援行動。據了解,這3名古巴人的荒野生存時間長達33天,靠著吃海螺與老鼠肉活下來。

▲受困地點位於加勒比海巴哈馬群島中的一個岩礁無人島。(圖/翻攝自Google地圖)

根據美國電視台《WPLG》報導,美國海岸防衛隊(USCG)日前發布聲明稱,邁阿密航空站HC-144海上哨兵8日例行巡邏時,機組人員在佛州基韋斯特(Key West)與古巴間的海域附近,發現某個無人島上有一些不尋常的旗幟,靠近一看竟發現有3人用力揮舞著古巴國旗。

#UPDATE @USCG rescued the 3 Cuban nationals stranded on Anguilla Cay. A helicopter crew transferred the 2 men & 1 woman to Lower Keys Medical Center with no reported injuries. More details to follow. #D7 #USCG #Ready #Relevant #Responsive pic.twitter.com/4kX5WJJhs8

MH-60直昇機飛行員、飛官阿勒特(Mike Allert)於9日表示,「除了他們自己掛的一個大型十字架之外,我們還看到了他們手中的國旗。」報導指出,來自古巴的2男1女出海時遇到大浪而翻船,在海上漂流一段時間後才游到巴哈馬群島薩爾礁巖淺灘(Cay Sal Bank)東南端的一個無人礁島「Anguilla Cay」上,總共流浪了33天。

▼美軍出動直昇機救出3人,結束他們長達近5個星期的漂流記。

#BreakingNews @USCG is assisting 3 people who have reportedly been stranded on Anguilla Cay, Bahamas for 33 days. An Air Station Miami HC-144 Ocean Sentry aircrew has dropped a radio, food and water. More to follow.#D7 #Ready #Relevant #Responsive #searchandrescue #USCG pic.twitter.com/D263ptTarz