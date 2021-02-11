慧眼看天下／金牛年 投資市場你不可不知的訊息(二)



新聞節目中心／綜合報導

2020年受到新冠疫情的影響，汽車製造業低迷了一段時間，因為錯估情勢的關係，使得2021年在一開始，就發生了全球車用晶片大缺貨的問題，雖然台灣也有生產車用晶片，不過真正的車用晶片大廠可不在台灣，但是這一波的全球性大缺貨到底干台灣什麼事？為什麼市場會出現「台灣救我」這樣驚悚的求救訊息，投資人其實應該好好研究一下，因為商機就藏在這個全球性缺貨的新聞裡。

儘管彭博社以聳動的新聞標題「全球危險地依賴台灣半導體」，造成市場上不小的話題，但是回顧整起車用晶片缺貨事件，台灣不過是處在晶圓代工大廠的地位，生產線要趕的晶片種類涵蓋面之廣，並非專門單一生產車用晶片，要不是2020年受到疫情影響，市場因應宅經濟需求，以及中美貿易戰，華為被美國商務部列入「實體清單」，加上美國商務部再擴大制裁，限制華為使用含美國技術和軟體生產的產品，一連串禁令，使華為幾乎無法取得高階晶片，限制高階智慧型手機等業務發展，同一時間在中國大陸內部的競爭對手，如小米、OPPO為了卡位，大量向廠商下訂單搶貨，才會形成這一波車用晶片缺貨的狀況。



▲經濟部協調各廠商車用晶片生產。（圖／翻攝自Facebook經濟部）

這一次的事件台灣因為晶圓代工大廠的身分被拉高到國安問題等級，實在是讓人始料未及，不過也充分看出世界各國因為供應鏈分工的關係，所形成的商業現象，難怪當時川普要喊「美國製造」，但是事情演變至今，也不是一句口號就能輕易的改弦易轍，從最近《韓國經濟日報》報導，三星計畫在奧斯汀建造全新晶片廠，今年第二季內開始建造，預計2023年第四季完工，並且開始投產運作的新聞，就能看清楚，高端科技的產業，佈局總是要快、要早，今年可預期的晶片缺貨潮，到了夏季下旬、秋季就會得到舒緩，三星瞄準的是哪一個晶片發展項目的市場，同樣值得投資人注意跟深思。



▲現代汽車雖10幾年前便將車用晶片國產化，但僅限技術層面，實際生產仍以賴國外廠商。（圖／達志影像）

目前正當多數投資人聚焦車用晶片生產的新聞時，其實投資人應該輻射性、全面的關注投資市場，如果僅是單一注意半導體的股票操作，那麼獲利空間恐怕受到前一波投資人的蜂擁而入以至於變小，投資人不如換個角度思考，朝車用晶片完工後的下一個製程項目去看，提前佈局，才能贏在先機，當然審慎評估投資標的依然是必要做的功課，終究投資會有風險，如果需要獲知更多車用晶片缺貨的整理新聞，過年期間，不妨花十分鐘的時間，收看或收聽《慧眼看天下》，也許您會發現更多投資訊息。

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