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水底廢車發現「失蹤30年」女屍！ 　她追隨「邪教領袖」失蹤

記者張方瑀／綜合外電報導

美國紐約州環保部門日前在進行測試時，意外從水中撈出一輛廢棄車，沒想到裡面居然有一具已成白骨的女屍。警方介入調查後發現，該具骨骸的真實身份是一名1989年失蹤至今的女子，當年她戀上一名邪教領袖，最後就從家中神秘消失。

根據《紐約郵報》報導，紐約州環保部門19日在威斯特徹斯特郡（Westchester County）的水庫進行測試時，意外在底部發現一輛廢棄的車子，沒想到打撈起來後，竟在車內發現一具女屍。警方介入查詢車牌後，判定這句骨骸就是從1989年9月失蹤至今的柯貝爾（Brenda Kerber）。

柯貝爾40歲時離奇從家中失蹤，其親屬表示，柯貝爾育有一男一女，在兩段婚姻無疾而終後，愛上了「邪教領袖」佛雷德里克（Frederick）。柯貝爾在遺留下來的日記寫著「他是我的真愛，他讓我覺得自己一直以來都像個混蛋。」

柯貝爾的家人指出，她在1989年1月搬去佛雷德里克住家附近，接著開始和家人，甚至是孩子疏遠，短短9個月後就離奇失蹤，報警後也遍尋無果。據了解，佛雷德里克最後在1998年服藥死亡，目前警方將柯貝爾的死因判定為自殺。

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