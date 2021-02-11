專殺「年輕背包客」！恐怖殺人魔4年狠滅7條命　獄中剁小指求上訴

▲澳洲每年吸引大批年輕背包客旅遊觀光。(圖／達志示意圖)



記者謝欣辰／綜合報導

澳洲男子伊凡（Ivan Milat）被認為是澳洲史上最有名的連續殺人魔，7名背包客在雪梨南部的一處高速公路上，遭到無情的殺害，屍體上除了槍傷，還有遭到性侵、肢解的跡象；對此，伊凡一直以來都聲稱自己無罪，並且曾割斷小指頭送交到高等法院上，試圖證明自己的清白，但最後仍在背負罪名的情況下，罹患癌症死在監獄裡。

綜合外媒報導，伊凡出生在一個擁有14名小孩的家庭裡，從小就因為各式竊盜、搶劫罪被補過，1971年時，他曾經被指控綁架2名女性旅客，並且對其中一名做出性侵等罪行，事後2名女子順利逃脫並對他提起訴訟，不過最後他卻被判無罪遭到釋放。

伊凡在1989年到1992年間，於連接墨爾本和雪梨休姆高速公路上（Hume Highway），謀殺了7名背包客，其中包括3名德國人、2名英國人以及2名澳洲人，平均年齡在20至22歲間。這7人的屍體陸續在1992、1993年於Belanglo國家公園的森林裡被找到，2人的頭上有十幾個槍傷，其餘的屍體上則是可見遭刺傷、骨頭被打碎的痕跡，有些屍體則被肢解，而大部分的死者身上都有疑似遭到性侵的跡象。

這件案子震驚了澳洲社會，警察更因此成立專門小組調查，並祭出50萬的懸賞獎金，整起事件一直到名為保羅（Paul Onions）的英國人出現才有了頭緒。保羅稱他在1990年時到澳洲當背包客，在一次機會下搭了一輛便車，開車的人自稱比爾（Bill），當車子到達Belanglo國家公園附近時，比爾卻突然拿出槍想攻擊，他在混亂之下幸運逃脫，並被其他經過的車子救起，載到附近的警察局報案，但當時的警察卻未持續追蹤案子，整起事件就這樣不了了之。

警方從保羅給出的線索中，在嫌疑犯名單中找到了伊凡，於1994年將人逮捕，並在伊凡的家中發現與證據相符的槍枝、刀以及背包客的物品。儘管罪證、人證都有了，伊凡仍然堅持自己無罪，還曾用塑膠刀將自己的小指割斷，想將斷指送到高等法院以求上訴。

報導中指出，除了上述案件，警方還懷疑伊凡跟其他失蹤案有關，包括一宗發生在1970年代後期的3名女子失蹤案。而伊凡則是在2019年時被診斷出患有食道癌跟胃癌，在74歲時病逝於雪梨長灣監獄（Long Bay Correctional Centre）。