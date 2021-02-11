最帥老師「樹下教課」養出師生情！　學童「來回200km」參加婚禮

▲森米爾老師深受原民學生愛戴，結婚日竟有上百名學生跋涉逾百公里，要到他的婚宴上獻祝福。（圖／翻攝自Facebook／Samuel Isaih）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一名英語老師森米爾（Samuel Isaih）非常用心地用新穎教學方式教導原住民學童，甚至待他們如自己的孩子一樣。他的用心不止讓他的教學獲得聯合國教科文組織的肯定，也擄獲當地學生的愛戴。在他結婚當日，學校有近百名原住民學生不顧路途遙遠艱辛，想盡辦法也要趕到現場為他獻祝福。

▲森米爾老師教學方式新穎，深受學生愛戴。（圖／翻攝自Facebook／Mohd Fadli Salleh）

據馬來西亞媒體《中國報》報導，自2012年就被派往原住民學校雲冰倫增國小（SK Runchang）教英語的森米爾，是一位非常認真的老師。他認為，原住民學生不因為身份而比別人差，於是想盡各種辦法，要讓自己的學生享有和城市小孩同等的教育素質，掌握好英文。

他通過眾籌活動為學生買來Ipad、筆電、耳機等先進設備，在學校簡陋的教室中展開「21世紀學習法」（21st Century Learning），還配合原住民學生的特質，為他們打造了「項目式學習法」（Project-based Learning），讓這些原民學童能在簡單的團體活動和歌唱中，學習到英語口說的技巧，英文程度也因此大幅提升。

▲森米爾老師的「樹學校」。（圖／翻攝自Facebook／Mohd Fadli Salleh）

他的教學法受到了聯合國教科文組織的青睞，雙方決定合作發展更多適合原住民學生的教學內容。於是，森米爾決定走出教室，結合大自然與教育，走入原住民村莊，在一棵大樹下辦起了「樹學校」（Pokok Sekolah），歡迎所有5至15歲的學生來學習。在這裡，森米爾不止教授英文，也灌輸學生們環保的知識，教導他們如何保護樹木。

森米爾的用心與極具創意的教學方式，不止讓自己入選聯合國頒發的全球教師獎10強，也擄獲當地學生的喜愛。在他結婚當日，有上百名原住民學生希望能到場出席婚禮，為他獻上祝福。不過，由於這些原民學童住的地區都十分偏遠，到婚禮的往返路程最少也要200公里，因此這是一件非常困難達成的事。

▲▼森米爾老師與原民學生感情很好。（圖／翻攝自Facebook／Mohd Fadli Salleh）

為了保證學生的安全，森米爾自掏腰包，花費馬幣700令吉（約新台幣4900元）租了一輛能容納60人的客運來載送學生。不過，由於想要出席婚禮的人數實在太多，森米爾也沒有能力再租一輛車接送，於是只好讓畢業了的學生自行前往現場。

森米爾指出，學生們非常踴躍地要參加婚禮讓他十分高興，但為了提升學生們的英語應用能力，他也設下了出席婚禮必須用英語交談的條件。森米爾老師的妻子珊蒂醫生在得知丈夫與原民學童間的感情後也大為感動，非常支持丈夫的決定。

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