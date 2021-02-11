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首爾百貨公司崩塌！他回憶「老闆怒吼」救一命...不幸還是發生了

▲▼南韓首爾三豐百貨公司於1995年6月倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓首爾三豐百貨公司於1995年6月倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

位於首爾市瑞草區的「三豐百貨公司」，在IMF金融危機以前曾是南韓的驕傲，象徵首爾轉型為現代化都市的富庶象徵，不過1995年6月29日卻因建築結構被任意改變而崩塌，造成502人死亡，為韓戰以後死亡人數最多的單一事件。如今事發25周年，一名首爾江南知名日式餐廳的老闆就回憶起，當初死裡逃生的經驗，他非常感謝當年的救命恩人。

根據韓媒《News1》報導，今年46歲的李秉皓（이병호，音譯）早已是首爾市江南區逸院洞某日式餐廳的老闆，每天在店內就是切生魚片、做飯糰，此時對於25年前的意外仍歷歷在目。他表示，當年曾經在三豐百貨公司內的某日式餐廳當學徒，其實事發當天就目睹其他餐廳的天花板意外崩塌、滲水，水甚至滴到饕客的餐點上，而餐廳所在的5樓正舉辦「黑珍珠博覽會」，不過同時館方卻突然收拾展示中的美術品。

正當李秉皓一臉疑惑，突然聽到廚房長從大廳跑向餐廳驚聲怒吼，「快走吧，你這傢伙！」，這時才終於意識到好像有大事即將發生。

李秉皓回憶，當時與收銀台姐姐都一致答應先整理手邊的業務後再走；然而廚房長卻一口回絕，「你們先走吧！這些東西我會留下來整理。」

▲▼李秉皓回憶起當時走下5樓樓梯的逃難過程。（圖／達志影像／美聯社）

▲李秉皓回憶起當時走下5樓樓梯的逃難過程。（圖／達志影像／美聯社）

這時李秉皓才見到整棟建築不停搖晃、慌亂逃難的人們不停跌倒、停電、從水泥縫吹進來的疾風擋住窗外的陽光，不遠處傳來哀嚎聲，他抓緊2名同齡女員工的手，奔忙走下5樓樓梯逃生，跟著所有人聚集至地下1樓，最後爬出黑洞，成功生還。

事後李秉皓才得知，當時對著他與另名女員工大吼「快逃」的廚房長，不幸於該處罹難。

李秉皓表示，自從當年從黑洞口逃生，便能隱隱依稀從後方聽到「救我」的細微呼救聲，然而隨著歲月流逝，呼救聲逐漸變大，成為揮之不去的創傷與陰影。

此後，南韓仍經歷大邱地鐵縱火案、世越號船難，李秉皓憑著自身回憶痛批，國家與政府對於災難後知後覺，永遠記不起教訓。

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