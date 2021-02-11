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消失24年的肯德基爺爺！被丟下道頓堀川後成「阪神老虎隊」魔咒

▲因為物流系統失靈，英國半數肯德基門市停擺。(示意圖／達志影像／美聯社)

▲肯德基爺爺意外成為阪神老虎隊的魔咒。（示意圖／達志影像／美聯社）

作者：李仁毅
繪者：林桂琴
摘自：河景書房《原來如此！日本歷史奇聞物語不思議

●精選書摘

1985年10月16日，阪神老虎隊奪得自1964年以來睽違21年的日本職棒中央聯盟總冠軍，讓全體大阪人欣喜若狂，慶賀的人群擠滿大阪最熱鬧的中心道頓堀，大群年輕球迷徹夜飲酒狂歡，這酒喝多了，腦子也開始糊了，然後就開始一個接一個地從道頓堀的戎橋往道頓堀川裡跳。

此時不知是哪個傢伙開始起鬨，大夥兒就開始逐一點名，要把長得像阪神球隊英雄的人也依序丟下橋，於是大家開始叫喊著：「第一棒、真弓跳（真弓明信，日後成為阪神老虎隊教練）！第二棒、北村跳！（北村照文，以華麗的外野守備被媒體稱為鳥人）」，眾球迷在現場尋找面貌長得像真宮和北村的人，二話不說抓著就往道頓堀川丟下去，接著來到第三棒「蘭迪巴斯！跳！」。

蘭迪巴斯（RandyWilliamBass），號稱日本職棒史上最強的外籍選手，也是當年阪神老虎隊的致勝關鍵，但在當時的道頓堀，不要說長得像蘭迪巴斯的人了，連個老外的影子都沒有哪，此時醉醺醺眼朦朧的球迷們忽然發現，咦？站在肯德基道頓堀店門口笑瞇瞇的肯德基爺爺，長的還挺像巴斯的哪⋯⋯在與肯德基店員展開一場壯烈的爭奪戰後，阪神球迷終於得償所望，高高拋舉戰利品，口中大喊著：「巴斯！巴斯！」然後噗通一聲，把和藹可親的肯德基爺爺從戎橋給丟進道頓堀川裡去啦。

▲▼大阪道頓堀是知名的觀光景點，每年都會吸引大批遊客到此消費。（圖／路透）

▲大阪道頓堀是知名的觀光景點，每年都會吸引大批遊客到此消費。（圖／路透）

說也奇怪，自從肯德基爺爺沉入道頓堀川之後，阪神老虎隊立即展開一連串的噩運。1986年球季，阪神老虎隊一開戰就三連敗，接著隊中二名主將又先後因觸身球與守備補位而導致嚴重骨折，1987年球季，阪神老虎隊更創下球團史上最低勝率的難堪紀錄，然後就這樣年復一年，阪神老虎隊再也拿不到中央聯盟的總冠軍，於是人們就開始傳說，這是肯德基爺爺的詛咒啊。

多年來許多人嘗試在道頓堀川裡尋找肯德基爺爺，加上數次的川底清掃作業，卻始終不見肯德基爺爺的蹤跡，然後在2009年3月10日，奇蹟發生了！自3歲起就是阪神球迷的34歲工地主管十川俊一，在進行河道整備作業時，竟然在戎橋下游二三百公尺處、水深二公尺的道頓堀川底淤泥中，發現已經消失24年的肯德基爺爺！眾人趕緊把肯德基爺爺撈起來修復，並在大阪知名的住吉大社進行祓禊（也就是驅除看不見的髒東西）。2010年3月19日，這位肯德基爺爺進駐肯德基阪神甲子園店，之後幾經移轉，2017年起則存放於大阪市內的日本肯德基關西辦公室。嗯，既然肯德基爺爺已經重見光明了，那麼最重要的，他的詛咒解除了嗎？

事實上在1985年11月2日，阪神老虎隊還奪得了當年度跨聯盟的總冠軍，亦即日本第一，而在肯德基爺爺詛咒的十八年後，阪神老虎隊自2003年起曾經三度勇奪中央聯盟冠軍，但接著都會在跨聯盟冠軍賽中敗陣，也就是說從1985年至今，阪神老虎隊依然持續與日本第一無緣，只能說肯德基爺爺真的好威啊。

▲▼原來如此！日本歷史奇聞物語不思議。（圖／河景書房提供）

★ 本文經河景書房授權，摘自《原來如此！日本歷史奇聞物語不思議》
★ 跨越古今時空，探訪歷史課本不曾提到的故事。
★ 熱愛鑽研日本歷史冷知識的作者濃縮精華之作。

 

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