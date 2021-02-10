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森喜朗仇女發言狂燒！國際奧會也加入譴責行列　拒辭恐生變

▲▼東奧籌主席森喜朗。（圖／CFP）

▲東奧籌委會主席森喜朗仇女發言惹議。（圖／CFP）

文／中央社

日本東京奧運暨帕運組織委員會主席森喜朗，日前一席涉及歧視女性的言論在海內外掀波至今仍未平息，國際奧會聲明譴責，加上各方反彈，森喜朗能否堅持不辭，恐有變數。

森喜朗本月3日在日本奧會（JOC）一場會議上，發表「如果理事會有很多女性成員，會很花時間」等言論，日媒報導後，海內外批評聲浪升高。森喜朗4日出面公開道歉撤回發言，並說沒有考慮辭去主席職務。

●IOC立場從滅火到譴責

日媒THE PAGE報導，國際奧林匹克委員會（IOC）昨天發表聲明強烈譴責，「森主席最近的發言完全不適當，跟IOC聲明及奧林匹克2020改革議題（Olympic Agenda 2020）相矛盾」。

IOC在此之前看到森喜朗出面道歉、並撤回發言後表示，「森主席已道歉，這個問題應到此為止」，被外界視為「滅火聲明」；但看到海內外批評森喜朗的聲浪全無平息跡象，讓IOC態度丕變。

森喜朗截至目前為止無意請辭，日本政府、東奧組織委員會及森喜朗所屬的自民黨，都支持森喜朗繼續擔任主席。但IOC的譴責聲明有可能成為森喜朗請辭的決定性發言，甚至讓支持森喜朗的政治氛圍添變。

另有外媒報導，雖然IOC已定調森喜朗的言論「完全不適當」，但就在海內外激烈抗議聲中，「（日本政府、自民黨及東奧組織委員會）拒絕要森喜朗辭職」。

外媒報導除提到失言風波造成日本奧運志工退出、民調顯示逾半數受訪者要求森喜朗請辭等日本社會的反彈，還暗示日前已有不少名人因為疫情呼籲東奧應取消，而森喜朗堅不請辭可能對東奧如期舉辦帶來更加不利的影響。

▲▼ 東京奧運。（圖／路透）

▲連東奧贊助商都大批，森喜朗發言帶有歧視意味。（圖／路透）

●東奧贊助商同聲批評發言不當

日本時事通信社報導，對森喜朗的歧視言論，許多東奧贊助企業也出面批評「蔑視女性」、「違反多元性」等。

因為對受疫情影響延後舉辦的東奧抱有希望，各贊助企業2020年底才剛同意延長贊助契約；有些企業已接獲消費者抗議，讓業界也開始發出聲音。

JR東日本公司社長深澤祐二9日說，「從奧運及帕運精神來說，（森喜朗）發言非常不適當」。

社內女性員工占9成的日本生命保險公司說，對這種蔑視女性、違反強調男女平等精神的言論感到十分遺憾。

NEC（日本電氣公司）表示，森喜朗的言論違反東奧願景「多樣性及和諧」。

有贊助東奧的企業已接獲消費者對森喜朗言論提出的抗議，包括「應該讓森喜朗請辭」、「應用贊助商的身分施壓才對」。

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐造成部分企業業績大受影響的情況下，隨著贊助企業延長，追加的贊助金總額仍高達約220億日圓。

這些贊助企業都避談森喜朗該不該請辭，僅說「應該由（東奧組織委員會）理事會決定」，因此，東奧組織委員會如何因應備受關注。

●小池百合子不出席4方會談

日本放送協會（NHK）報導，受到森喜朗涉歧視女性言論影響，不少東奧志工決定退出志工行列，東京都知事小池百合子說，「非常難過，在全力防疫的情況下，讓大家有這樣不愉快的想法，身為舉辦城市的首長來說，真的令人感到非常非常遺憾」。

小池說，今天部分報導指出，IOC、東奧組織委員會、東京都等代表，要在2月17日舉行4方會談，「但現在就算舉行會談，我想也無法積極宣傳，所以我不會出席」。

另外，立憲民主黨、共產黨及國民民主黨的國會對策委員長等人，今天在國會舉行在野會談。

在野黨方面認為，森喜朗明明該為失言請辭，但東奧組織委員會無法發揮自清功能，任由事態發展恐繼續造成國家利益受損，所以對要求政府促請森喜朗請辭一事的方針達成一致看法。

立憲民主黨國會對策委員長安住淳受訪時說，森喜朗請辭理所當然，目前已經來到首相菅義偉能否發揮領導能力的階段，「目前全球對此事嚴厲關注日本，首相沒有危機感就是危機」。

 

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