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法天菜衛生部長「意外秀大肌肌」！半裸打疫苗55秒影片曝　網歪樓

▲▼法國衛生部長維宏打疫苗。（圖／路透）

▲法國衛生部長維宏接種疫苗。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

為了鼓勵民眾施打新冠疫苗，法國衛生部長維宏8日率先脫下襯衫接種，同樣身為醫師的他更大讚，疫苗能夠有效對抗「幾乎所有的變種病毒」。不過當維宏接種疫苗的畫面曝光後，精實的手臂肌肉與若隱若現的胸肌卻瞬間成為網友熱議的焦點。對此，大批網友紛紛留言表示，「我眼中只看得到部長完美的身材！」

根據《法國新聞廣播電台》報導，法國衛生部長維宏（Olivier Veran）同時是一名神經科醫師，他8日以「65歲以下醫師」的身分接種疫苗，並公開接種過程的影片，希望能藉此拋磚引玉，鼓勵民眾盡快施打疫苗。然而讓維宏萬萬沒想到的是，影片公開後，他的身材竟成為另一個討論的焦點。

只見影片中的維宏為了施打疫苗，脫下半邊襯衫，露出整隻左手臂，右手則拉著襯衫遮住胸前。有別於其他資深的政府官員，40歲的維宏身材精實，畫面曝光後瞬間讓網友們為之瘋狂。

網友們紛紛表示，「哇，好精壯的肌肉」、「我只看到部長的二頭肌」、「我只看得到部長美麗的身體」、「身材好好」、「我不知道要看哪裡了」等，甚至還有網友稱要發起連署，要求維宏打第二劑疫苗時「鬆開胸前的襯衫」。事實上，即使是在法國，也很少會有政治人物或官員在鏡頭前「袒胸露臂」，因此才會格外引發熱議。

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