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WHO查證病毒非武漢起源　CNN：中國趁機「自我辯護」掩防疫疏失

▲▼世衛專家小組前往武漢調查新冠肺炎起源。（圖／路透社）

▲世衛專家小組一個月前抵達武漢，針對新冠肺炎起源進行調查。（圖／路透社）

記者張寧倢／編譯

世界衛生組織（WHO）專家小組遠赴武漢進行1個月的溯源調查後，於9日召開記者會表示，新冠病毒（COVID-19）不太可能是從中國實驗室中外洩而來。對此，除了前美國國務卿蓬佩奧痛批WHO向習近平下跪，白宮也將另行獨立審查。另外，CNN報導則指出， WHO此行並無突破性進展，反倒是中國趁機自我辯護。

CNN於10日刊登一篇「在世衛無突破性進展的武漢調查中，中國趁機為疫情辯護」的分析報導，其中首先點出，中國官媒的報導會讓讀者以為WHO已經排除武漢就是新冠肺炎的起源，但事實上WHO除了駁斥病毒從中國實驗室外洩的說法之外，針對大部分問題則閃爍其詞，或以「沒有明確證據」輕輕帶過，毫無重大進展。

▲▼世衛調查小組主席班巴瑞克（Peter Ben Embarek）。（圖／路透）

▲世衛調查小組主席班巴瑞克（Peter Ben Embarek）。（圖／路透）

CNN指出，WHO小組主席班巴瑞克（Peter Ben Embarek）也承認他們僅在之前已知的局面增添了細節，但未有戲劇性的改變。而中國官媒卻利用與政治沾不上邊的「科學家」論點來自我辯護，其中最重要的便是暗示「病毒可能不是來自中國」。例如，《中國日報》就指出，WHO小組認為病毒溯源調查不應受地理限制，而《環球時報》更進一步稱，WHO準備仔細審視東南亞。

▲▼中國國家衛健委武漢肺炎疫情應對處置工作專家組組長梁萬年。（圖／路透）

▲中國國家衛健委武漢肺炎疫情應對處置工作專家組組長梁萬年。（圖／路透）

中方專家代表、中國前國家衛健委體制改革司司長梁萬年在記者會上首先發言，湖北武漢與其他地區2019年下半年並未發現新冠病毒，目前不清楚病毒是如何到達華南海鮮市場，但華南市場有大量冷凍食品流通，而病毒在冷鍊產品條件下也可以存活。

▲▼中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光。（圖／CFP）

▲中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光。（圖／CFP）

CNN表示，中國專家數月以來持續提倡，病毒可能是透過冷凍包裝食品從國外流入武漢的理論，然而多數的外國科學家卻認為「可能性極低」。記者會結束後，中國疾病預防控制中心首席專家曾光受訪時隨即提出，病毒也可能是來自美國實驗室，「美國生物實驗室遍布世界各地，為什麼要建這麼多實驗室？目的是什麼？在很多事情上他們要求別人公開透明，結果最不透明就是美國自己。」

然而，報導認為，儘管中國持續將「病毒起源境外化」，但不能忽視的是，中國早期對疫情的處理不當，讓肺炎疫情快速延燒，根據內部舉報人提供給CNN的文件顯示，2019年12月12日至29日間武漢出現首批病例，卻在31日才向WHO報告，到2020年1月23日武漢封城時，病毒已經擴散至日、韓、泰、美等國。

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