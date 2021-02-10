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校長誘姦女學生！會客室逞慾「放學視訊電愛」　淪全天候性侵煉獄

▲桃園市張姓男子去年起透過交軟體陸續認識3名未成年少女，私下假藉「按摩治病」，卻趁機摸胸猥褻或性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲一名14歲國中女學生遭到校長多次性侵得逞，現心理狀況不穩。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者張寧倢／綜合外電編譯

泰國日前發生一起校長誘姦女學生的案件，一名14歲少女的家長控訴，寶貝女兒就讀的中學校長時常脅迫學生到「會客用的小房間」佯稱要獎勵她，卻多次在校內性侵得逞，放學回家之後還會要求與少女用手機進行「視訊電愛」。當地政府目前已對該名校長提出公訴，將盡快進行訴訟程序。

根據泰國媒體《MGR online》報導，位於境內南部洛坤府卡農區一所中學的校長，涉嫌以職務之便，誘姦校內一名就讀國中2年級的14歲少女，時常叫喚她到一間會客用的「私人小房間」，並對外宣稱要給與女學生褒獎，事實上則是在房間內多次性侵得逞，甚至拍攝了性愛影片作為威脅。

此外，受害少女放學回家後，校長還會用網路視訊通話的方式「隔空性愛」，讓少女幾乎是生活在他的狼爪之下，無處可逃。據報導，受害少女是一名運動員、外貌條件姣好，在學校也是相當優秀的學生，但校長卻以金錢利誘，加上權勢威嚇，女學生只得乖乖就範。

報導指出，少女自從落入惡狼之手便開始鬱鬱寡歡，掛心的家長持續追查後，才發現了自己女兒早已成為校長的洩慾工具。家長向記者表示，女兒目前心理狀況不穩，幾度試圖輕生，所幸在嚴密的照護下沒有大礙。據悉，校長現已遭起訴，但有消息稱，還有另一名女學生因母親過世，而曾住進校長家中7天，不過此傳聞並未獲得證實。

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