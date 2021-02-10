北韓鎖國餓到發慌！外國使館證實「平壤連牙膏都缺」：超容易停電

▲北韓因新冠全球疫情封鎖國境，就連首都平壤也受到影響。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）自從2020年1月全球新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，便緊急封鎖與中國、俄羅斯的邊境，貿易被迫宣告中斷，使得國家財政與經濟不僅面臨浩劫，就連日常生活用品與食物也短缺、物價飆漲。近日外媒引述捷克、俄羅斯駐平壤使館人員的說法，證實該項消息，不僅蔬果價格飛漲、食材短缺，就連電力供應也相當不穩，能夠用電的住戶也無一倖免。

捷克駐北韓大使館的關係人士10日接受《自由亞洲電台》（RFA）訪問時表示，「由於（北韓）中斷進口，已經連續幾個月完全找不到砂糖與食用油，當然就連咖啡與牙膏也找不太到！當地所種植的蔬菜水果價格比起去年冬季上漲不少。」

該關係人士補充道，「當一個國家一年以來持續封鎖國境，其將遭遇的種種問題，目前北韓正經歷著這一切！」

美國中情局（CIA）所出版的《世界概況》分析，北韓境內只有26%的人口能夠使用電力。對此他表示，「這是一份非常精確的推測數據，因為就連大使館所在的區域近期也屢次遭遇停電。」

▲傑克與俄羅斯駐北韓使館人員透露，平壤蔬果價格飆漲、食材與生活用品短缺。（圖／達志影像／美聯社）

而俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅（Aleksandr Matsegora）於當地時間8日接受俄國媒體《國際文傳電訊社》（Интерфакс）訪問時也大吐苦水，稱如今在平壤生活大不易，隨著對外貿易中斷，各種材料與零件也跟著缺乏，造成當地企業停止運作、許多人失業，孩子們幾乎整整一年都無法到校上課，只能待在家。

馬歇各羅表示，「北韓從去年1月起開始封鎖國境，雖然還可以從北韓出國，但如要入境北韓，就連北韓人也不可能。而北韓政府限制商品進口，雖到去年8月為止前還能透過當地非常防疫委員會的指導進口國家所需物品，但到9月風災後，就完全禁止進口了。」

他補充，「平壤市內有300間商店與1座特別市場開放給外國人進去採買，但持續數個月的鎖國政策，造成麵粉、食用油、砂糖等基本食材在購買上更加困難，就連可以買的衣服與鞋子都找不到，就算可以買，也是之前價格的至少3到4倍。」

馬歇各羅解釋北韓當局無法解禁鎖國政策的原因，「其實平壤當局深知，一旦在北韓真的爆發新冠疫情，國內將會沒有足夠應付疫情的醫療設施，而唯一能做的是，將新冠病毒徹底阻擋在國門之外。」

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